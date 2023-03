Ziekenhuispersoneel staakt op 16 maart, spoedeisende zorg gaat wel door

Ziekenhuismedewerkers gaan op 16 maart staken voor een hoger loon en een lagere werkdruk. Vakbond FNV meldt donderdag dat personeel op 64 locaties het werk 24 uur stillegt. Het verschilt per ziekenhuis welke afdelingen zullen sluiten. De spoedeisende zorg gaat overal wel door.

De staking begint op 16 maart om 8.00 uur. Tijdens de landelijke actiedag vinden er in de ziekenhuizen wel activiteiten plaats, waarbij vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers toespraken houden.

De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich „in de steek gelaten” door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die namens hun werkgevers overlegt over de cao. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 10 procent plus 100 euro per maand, vanwege de opgelopen inflatie. Ook moet de werkdruk structureel lager komen te liggen. Tot slot eisen medewerkers een flexibelere opstelling van hun werkgevers bij het inroosteren, schrijft de FNV.

De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim tweehonderdduizend mensen die werken in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt in totaal 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere locaties.