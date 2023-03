Turncoach Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Vincent Wevers is donderdag door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. De voormalige bondstrainer werd in mei vorig jaar ook al vrijgesproken door de tuchtcommissie van het ISR.

In de uitspraak schrijft de commissie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoek „niet als bewijs kunnen worden gebruikt”. Vorig jaar oordeelde de onderzoekscommissie van het ISR dat onvoldoende werd vastgesteld dat Wevers zich schuldig had gemaakt aan „het in de aangifte genoemde tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag” en was het onderzoek naar de klachten van onvoldoende kwaliteit. Zo zou niet duidelijk zijn of er onderzoek is gedaan naar het waarheidsgehalte van aanklachten en werden melders in de gelegenheid gesteld om hun verklaring meerdere keren te wijzigen.

In de zomer van 2020 bekende oud-trainer Gerrit Beltman zich schuldig te hebben gemaakt aan onder meer fysieke mishandeling en intimidatie van turnsters. Als gevolg kwamen meerdere oud-turnsters naar buiten met verklaringen, waarna het ISR een onderzoek begon naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld. Twaalf (oud-)turnsters beschuldigden Wevers onder meer van fysieke mishandeling, het negeren van blessures en machtsmisbruik.