Turncoach Wevers ook in hoger beroep vrijgesproken

Turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het ISR heeft het vonnis donderdag naar buiten gebracht.

Het merendeel van de klachten van voormalige pupillen van Wevers werd buiten beschouwing gelaten omdat het ISR-tuchtreglement volgens de beroepscommissie niet toepasbaar is.

Bij de overige verklaringen heeft de beroepscommissie „niet de overtuiging gekregen dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld” of kon de beroepscommissie niet „de overtuiging krijgen” dat de gemelde zaken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het vonnis vervolgt: „Dit laat echter niet de conclusie toe dat die feiten dus niet hebben plaatsgevonden.”

Vorig jaar mei werd Wevers – vader van olympisch kampioen Sanne Wevers – ook in eerste aanleg vrijgesproken omdat er volgens de tuchtcommissie onvoldoende bewijs was dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag zoals fysieke agressie, schreeuwen en doortrainen met blessures. De tuchtcommissie van het ISR had veel kritiek op het onderzoeksdossier, dat „kwalitatief onvoldoende” werd genoemd, onder meer omdat de interviews met betrokkenen niet zorgvuldig waren afgenomen of opgeschreven.

‘Heel teleurstellend’

Remco Boer, directeur van de turnbond KNGU, die het hoger beroep tegen Wevers aantekende, noemt de uitspraak „heel teleurstellend”. „Wat is op deze manier de betekenis van tuchtrecht? Bij het ISR zijn echt verbeteringsslagen te maken. Dat vindt de minister van Sport ook”, zegt hij, doelend op minister Conny Helder (VVD), die in gesprek is met het ISR over verbeteringen in de procedures van het sporttuchtrecht.

Met de vrijspraak trekken „de melders wederom aan het kortste eind”, vindt Boer. Daarnaast vreest de bond dat deze vrijspraak „een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen” van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.

Aanklachten van vóór 2011 zijn de ISR-beroepscommissie niet in behandeling genomen. Pas vanaf 2011 sloot turnbond KNGU zich aan bij het ISR, daarvoor geldt het algemeen tuchtrecht van de turnbond, aldus het vonnis.

De uitspraak heeft Remco Boer „overvallen”, zegt hij. „Het is maar zeer de vraag of er destijds bepalingen in het tuchtrecht stonden over grensoverschrijdend gedrag. En wie zou dat dan hebben moeten toetsen? De enige mogelijkheid tot beroep is nu bij het CAS [Court of Arbitration for Sport] in Zwitserland. We zijn nog aan het uitzoeken of we dat gaan doen.”

Wat is de rol van turnbond KNGU in dit dossier? Sommige trainers zeggen: dit gedrag paste bij de cultuur destijds in het turnen.

„Ja, zo’n passage staat ook in de uitspraak. De commissie stelt ook dat er sprake is van een cultuur, dat je niet zomaar één trainer verantwoordelijk kunt stellen. Maar ook al gebeurden dingen vroeger op een andere manier, dan nog kunnen zaken grensoverschrijdend zijn. Sommige meldingen gaan voorbij de tijdgeest.”

Vincent Wevers is nu onder meer coach van turnster Naomi Visser. Kan hij na de vrijspraak weer mee naar turntoernooien?

„Vincent Wevers is een paar keer niet meegeweest. Het argument was toen dat het hoger beroep nog diende, evenals de onrust daar omheen. En als hij schuldig was bevonden, was het klaar geweest. Maar nu hij is vrijgesproken moet technisch directeur Jeroen van Leeuwen erover beslissen. Die knoop moeten we gaan doorhakken.”