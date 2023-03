Tot dertig jaar veroordeelde Sergio K. alsnog vrijgesproken van moord op Sven Prins

Sergio K., de man die in 2018 tot dertig jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor zijn rol bij de liquidatie van Sven Prins in 2015, is vrijgesproken. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag bekendgemaakt.

K. zat al vijf jaar, twee maanden en elf dagen vast voor de moord toen tijdens het proces in hoger beroep in 2021 een nieuwe verdachte in beeld kwam. Nadat het Openbaar Ministerie dertig jaar had geëist werd vanuit de publieke tribune de naam van een vierde persoon werd genoemd, Orhan K.. Deze persoon zou de moord hebben gepleegd in plaats van Sergio K. Een maand later werd K. voorlopig vrijgelaten terwijl een nieuw onderzoek werd uitgevoerd. Vorige maand eiste het OM weer dertig jaar cel, maar het gerechtshof heeft K. vandaag toch vrijgesproken. Volgens het hof heeft K. een alibi dat „niet zonder meer weerlegd kan worden” en is het „niet zonder meer onaannemelijk” dat iemand anders de moord pleegde.

In september 2015 reed Prins in zijn Kia door Limburg toen hij werd achtervolgd door drie mannen in een Volkswagen Golf. Tijdens de achtervolging schoten de mannen met een vuurwapen en een automatisch wapen op Prins’ auto, waarna hij de auto tot stilstand bracht en te voet vluchtte. De mannen reden achter hem aan waarna Prins werd doorzeefd met kogels en ter plekke overleed. Het motief voor de moord is nooit ontdekt, maar het vermoeden is dat de liquidatie een gevolg was van een uit de hand gelopen ruzie in het drugscircuit. Na de moord werd Sergio K. samen met Xionel B. en Jurandy T. aangehouden. Xionel B. kreeg dertig jaar, Jurandy T. levenslang. De vierde verdachte, Orhan K., werd nooit gevonden.