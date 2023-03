Kort geleden kwamen ons op straat twee jonge vrouwen tegemoet die met elkaar in gesprek waren en duidelijk veel plezier hadden. Het is altijd inspirerend om jonge mensen tegen te komen die het leven van de lichte kant bezien. Toen we elkaar passeerden, bleek dat ze inderdaad een komisch verhaal gedeeld hadden. Wij hoorden we het ene meisje zeggen: „Fucking grappig.” De ander: „Tering leuk.”

