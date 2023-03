Schouten moet goud op 3.000 meter bij WK afstanden laten aan Noorse Wiklund

Schaatsster Irene Schouten is op de eerste dag van de WK afstanden als tweede geëindigd op de 3.000 meter. Op het ijs van Thialf in Heerenveen moest de dertigjarige Schouten het goud laten aan de Noorse Ragne Wiklund, die finishte in een tijd van 3.56,86. Schouten had twee ritten daarvoor een tijd neergezet van 3.57,40 en was dus ruim een halve seconde langzamer.

De Tsjechische Martina Sáblíková eindigde achter Wiklund en Schouten als derde, waarmee ze Joy Beune van een medaille afhield. Antoinette Rijpma-De Jong, de derde Nederlandse schaatsster die op het onderdeel in actie kwam, leek in haar race af te stevenen op een goede tijd. In de laatste rondes kon ze de snelheid echter niet volhouden, waardoor ze met 4.02,11 uitkwam op een voor haar teleurstellende zevende plek.

Voor Schouten, regerend olympisch kampioene op de 3.000 meter, zijn er de komende dagen nog meer kansen op een gouden medaille. Ze rijdt ook nog de 5.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Later op de donderdag komen de mannen in actie op de 5.000 meter, waarna zowel bij de vrouwen als de mannen de teamsprint wordt verreden.