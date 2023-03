Sarah Neutkens poseert in nieuwe voorjaarsmode: ‘Mensen denken, als je modellenwerk doet, kun je geen serieuze componist zijn’

Tusseninmens is op 3 maart uitgekomen bij Prometheus als onderdeel van de filosofische pamfletreeks Nieuw Licht. Het is een reflectie op het essay Philosophie der Mode van de Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel uit 1905, over de paradox van de mode: met kleding uiten we ons als individu, maar sluiten we ons tegelijkertijd aan bij gelijkgezinden. Mode was lange tijd een cultureel kompas dat liet zien waar je bij hoorde, maar Neutkens beargumenteert dat dat voor tusseninmensen – en daar zijn er volgens haar steeds meer van – niet geldt.

Vorig jaar verscheen haar debuut, Een blote man beminnen. Een lofzang op seksualiteit die het midden houdt tussen een lang gedicht en een roman. Ze schreef het in een roes van drie maanden. „Mijn redacteur vroeg steeds of ik alsjeblieft wat structuur in mijn teksten kon aanbrengen. Dat heb ik niet gedaan.”

Neutkens vertrouwt namelijk volledig op haar gevoel. Bij haar boeken, maar ook bij haar muziek. „Componeren gaat gewoon vanzelf. Ideeën komen plotseling bij me op. Daar heb ik weinig grip op.” Wat ze in haar hoofd hoort, vertaalt ze rechtstreeks naar papier. Vandaar de titel van haar nieuwste album, dat sinds 10 februari uit is: What is Sarah Neutkens thinking. Ze koos er ook bewust voor om niét naar het conservatorium te gaan. „Het componeren zat er bij mij al in, dus waarom zou ik er in godsnaam voor studeren? Ik wil mijn muziek niet kapot beredeneren.”

Haar muziek in een hokje stoppen doet ze ook liever niet. Maar als ze er woorden aan moét geven: „Er zit altijd een bepaald verlangen en melancholie in. Ik ben somber van aard en dat hoor je terug.” Haar composities zijn sober en minimalistisch. Op haar nieuwe album heeft strijkkwartet Alma Quartet een hoofdrol. Meestal schrijft ze voor piano, het instrument dat ze sinds haar zevende bespeelt. Met componeren begon ze een jaar later.