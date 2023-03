Ov-staking en protesten in Griekenland na dodelijke treinramp, regering zoekt naar verklaring

De dodelijke treinramp van dinsdag heeft in Griekenland veel woede losgemaakt. Terwijl reddingswerkers zoeken naar meer lichamen, of misschien een wonder, tussen de verkoolde wrakstukken van de twee treinstellen die frontaal op elkaar botsten, is het Griekse ov-personeel donderdag begonnen met een nationale staking, melden persbureaus. Volgens de vakbonden hebben de Griekse autoriteiten herhaaldelijke oproepen tot verbeterde veiligheidsstandaarden genegeerd.

Rond 23.00 uur lokale tijd kwamen een vrachttrein en een passagierstrein met bijna vierhonderd inzittenden dinsdag frontaal met elkaar in botsing. Inmiddels is zeker dat 46 mensen het ongeluk vlakbij de stad Larissa, zo’n 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Athene, niet hebben overleefd. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt: nog tien mensen zijn volgens de Griekse autoriteiten nog niet gevonden. Onder de doden zijn veel studenten.

Lees ook: Elektronische systemen die Griekse machinisten moeten waarschuwen voor botsingen ‘werken al jaren niet’

Een dag na wat de dodelijkste Griekse treinramp ooit was, braken protesten uit in Athene en Thessaloniki. In de hoofdstad gooiden boze burgers stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train, dat onder de nationale spoorwegmaatschappij van Italië valt. De oproerpolitie voelde zich genoodzaakt traangas in te zetten om de menigte uit elkaar te drijven.

In de zoektocht naar een verklaring en een schuldige heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek. De minister van Transport legde woensdag al zijn taken neer en de stationschef van Larissa, die passerende treinen op het juiste spoor zet, werd woensdag door de politie ondervraagd. Volgens Griekse media was van een technisch probleem geen sprake, premier Mitsotakis noemde het ongeluk eerder al het gevolg van een „tragische menselijke fout”.