Oud-voorzitter van politiebond ACP terecht ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag

Oud-voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp is vorig jaar terecht ontslagen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandag geoordeeld, blijkt uit een donderdag gepubliceerd vonnis. Volgens de rechter heeft Van de Kamp inderdaad seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoond en zich „ernstig verwijtbaar gedragen”. De bond – waar hij sinds 1995 werkte en bijna twintig jaar voorzitter van was – hoeft hem geen ontslagvergoeding te betalen.

Tegen Van de Kamp waren meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. De rechter bekeek in de zaak onder meer WhatsAppberichten die Van de Kamp aan een vrouwelijke collega stuurde, waarin hij onder andere meerdere keren zegt „dat hij haar mist”, haar vraagt „om een rode jurk met pumps te dragen”, haar „bitch” en „schatje” noemt, en zegt dat „haar haar zo mooi lang is en dat ze alleen met zijn toestemming naar de kapper mag”. Volgens de oud-voorzitter vertoonde de collega ook flirterig gedrag naar hem toe, maar de rechter zegt dat dat onvoldoende uit de appjes blijkt, en dat ook niet blijkt dat ze zijn appjes op prijs stelde. Volgens de rechter was het gedrag van Van de Kamp „ongepast” en „ontoelaatbaar” in een professionele setting, des te meer omdat hij als voorzitter een voorbeeldfunctie had.

Intimiderend

In de rechtbank zei Van de Kamp dat zijn gedrag vóór MeToo en het Voice-schandaal ‘normaal’ was, maar ook daar gaat de rechter niet in mee: „Gedrag als hiervoor omschreven was ook lang voordien (zo niet altijd) onacceptabel.” Van de Kamp bracht dezelfde collega ook een onaangekondigd huisbezoek, wat de rechter „ongebruikelijk” noemt. Zeker omdat hij in 2006 tijdens een huisbezoek aan een zieke collega seks met haar had, waarna al de vraag werd gesteld of hij als voorzitter aan kon blijven.

Hoewel het vonnis vooral over één vrouwelijke collega spreekt, ervaarden meerdere mensen de stijl van leidinggeven van Van de Kamp als „dominant en intimiderend”. Vorig jaar ontving de politievakbond meerdere signalen over grensoverschrijdend gedrag van de oud-voorzitter.

Van de Kamp gaat tegen de uitspraak in hoger beroep, meldt het AD.