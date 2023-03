Mysterieus Havanasyndroom niet veroorzaakt door vijandige krachten, zeggen Amerikaanse autoriteiten

Het is „zeer onwaarschijnlijk” dat het mysterieuze Havanasyndroom werd veroorzaakt door vijandige buitenlandse krachten. Dat melden Amerikaanse autoriteiten woensdag. Wat de oorzaak is voor het onverklaarbare syndroom blijft onduidelijk.

In 2016 kregen meerdere werknemers van de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana plotseling last van vreemde klachten: zij hoorden rare geluiden, kregen hoofdpijn, werden misselijk en ervoeren gehoorverlies. Deze diplomaten werden van hun post gehaald vanwege „medische klachten”. In de jaren daarna doken de klachten op bij Amerikaanse diplomaten verspreid over de hele wereld. The New York Times schrijf dat er zo’n 1.500 meldingen van de klachten bekend zijn.

In de zes jaar dat Amerikaanse autoriteiten onderzoek deden naar de klachten, werden radiogolven met hoge frequenties onder meer als eventuele oorzaak genoemd. Hoewel de Amerikanen nooit een schuldige hebben aangewezen, werd Rusland verdacht. Ook China en Cuba werden als mogelijke ‘vijandige kracht’ bestempeld in internationale media. Die aantijgingen worden in het reeds gepubliceerde rapport weerlegd. De CIA zei eerder dat de klachten veroorzaakt zouden kunnen zijn door stress of onbekende medische aandoeningen. Een verklaring voor de klachten wordt in het recente rapport niet gegeven.

Lees ook: Cubaanse pulsen of hysterie van de VS