Jongeren in China willen weg van de knellende macht van de Partij

Is hij van plan om te emigreren? De 35-jarige Easton schrikt van die vraag: „Daar durf ik op deze plek niet over te praten”, zegt hij in een stil café in een winkelcentrum aan de rand van Shanghai. „Je weet nooit wie er meeluistert.” Dus verplaatst het interview zich naar zijn auto in de parkeergarage. Daar praat hij wel, maar alleen met alle mobiele telefoons uit. Hij is bang dat hij anders alsnog afgeluisterd wordt.

Easton is een man van 35 in een leren jasje en met een baardje. Hij geeft alleen zijn Engelse voornaam. Hij is van plan om samen met zijn 21-jarige vriendin Xiong naar Australië te vertrekken. Zij zit op de voorbank van de auto. Hun paspoorten hebben ze al binnen, zij heeft ook al een visum. „Ik ben de Communistische Partij van China (CPC) heel dankbaar dat ze ons de kans hebben gegeven om een paspoort aan te vragen”, zegt Easton met een lachje. Tijdens de coronapademie was een paspoort krijgen of verlengen zo goed als onmogelijk. Meteen toen het weer kon, hebben ze het gedaan.

Easton voelt zich in China steeds minder vrij. Hij is gefrustreerd over de steeds grotere invloed die de CPC en de staat over zijn persoonlijke leven hebben. „Het is bijvoorbeeld heel moeilijk geworden om nu nog een eigen zaak op te zetten. Daar draaien allerlei ambtenaren omheen. Die zeggen wel dat ze je als privébedrijf willen helpen, maar in feite zitten ze je alleen maar in de weg”, zegt hij. Zijn plan voor een bar waar je bordspelletjes kunt spelen en waar allemaal mooie jonge vrouwen zouden moeten gaan rondlopen, heeft hij daarom maar weer afgeblazen.

Nog meer controle

Het Nationale Volkscongres, dat zondag van start gaat in de Grote Hal van het Volk in Beijing, zal waarschijnlijk wetten en regels aannemen die de grip van de CPC over de staat vergroten en die de controle van de CPC en de staat over het land nog verder uitbreiden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het versterken van de Partijorganisatie in private bedrijven: geen prettig vooruitzicht voor kleine ondernemers.

Het Volkscongres is dit jaar bovendien van extra gewicht, want tijdens dit congres zullen de nieuwe regeringsleiders officieel worden benoemd. Zo zal Xi Jinping worden herbenoemd als president van China, Li Qiang zal Li Keqiang opvolgen als premier. Daarmee voltooit Xi Jinping de consolidatie van zijn vrijwel absolute controle over het land. Het Volkscongres fungeert op papier als het parlement van China, maar in feite keurt het vooral de beslissingen goed die eerder door de CPC zijn genomen.

De belangrijkste winkelstraat van Shanghai was afgesloten tijdens de coronapandemie. Nu alle restricties zijn opgeheven, keert winkelend publiek terug. Foto’s Alex Plavevski / EPA

Easton hoopt het allemaal niet echt meer te hoeven meemaken. Hij wil dat zijn kinderen geboren worden in een land waar je zelf kan kiezen waarin je gelooft, zegt hij. „Hier is er maar één standaard voor hoe je moet denken, hier bepaalt de Partij waarvan je wel of niet mag houden”, zegt hij. „Hier kan de politie je ook zomaar oppakken.”

Zerocovidbeleid

Dat hij juist nu uit China weg wil, komt vooral door het strenge zerocovidbeleid waar China drie jaar lang mee te maken had, en door de strenge lockdowns in Shanghai in het voorjaar van 2022. De almacht die de Partij en de staat toen tentoonspreidden, maakt dat hij zich niet meer zeker voelt over de toekomst. Alles is instabiel en onvoorspelbaar geworden, zo voelt het voor hem. „Ik moet nú mijn kansen pakken, anders kom ik hier misschien wel nooit meer weg”, zegt hij.

Zelf is hij te oud om nog makkelijk een werk- of studievisum voor Australië te krijgen, maar zijn vriendin is het wel gelukt om aangenomen te worden op een beroepsopleiding voor verpleegsters. „Daar is veel behoefte aan, en als je je diploma haalt, dan kun je makkelijk in Australië blijven werken”, vertelt ze. Hij reist haar na op een toeristenvisum. Dan trouwen ze in Australië, en daarna kan hij ook overkomen. Dat hopen ze in elk geval.

Waar eind 2022 nog lange rijen stonden voor coronatests als onderdeel van het zerocovidbeleid in China, keert het normale leven terug in de straten van Beijing. Foto’s Wu Hao / EPA

Xiong, haar achternaam, draagt een wit kunstbontjasje en hoge plateauzolen, ze heeft zwarte randjes om haar ogen getekend. Ze houdt van dansen, maar dat is vooral een hobby. Overdag volgt ze een opleiding tot basisschoollerares. „Maar daar kun je later weinig mee verdienen. Ik kom bovendien van het platteland, dus ik kom ook niet makkelijk aan een goede baan in de stad. Ik heb niet de juiste connecties”, vertelt ze.

Emigreren

„Mijn ouders zijn boeren. Toen ik thuis vertelde dat ik wil emigreren, waren ze daar heel kwaad over. Ze zeiden dat ik in Shanghai was gehersenspoeld, en dat ik veel te negatief over de Partij dacht”, vertelt Xiong, hangend over de voorbank van de auto. „Zij vinden dat de Partij juist heel veel goeds voor China heeft gedaan.”

Maar Xiong gelooft er niet meer in. „Als er geen corona was geweest, dan had ik hier niet per se weg gewild”, vertelt ze. „Maar het heeft me aan het denken gezet: de Partij kan zomaar van de ene dag op de andere je hele leven stilleggen. Ze bepalen alles voor je.”

Later op de dag vertelt een oudere migrantenarbeider die een kamer huurt in Shanghai over hoe de lockdown er in de praktijk voor hem uitzag. „In het begin heb ik een hele week geleefd op één pakje instant noedels.” Zo’n pakje weegt iets meer dan honderd gram. „In onze buurt werd eerst nog geen voedsel bezorgd, en ik had bij het plotselinge begin van de lockdown niet meer in huis dan dat pakje noedels en een flesje mineraalwater”, vertelt hij. Dus brak hij de droge noedels in stukjes en verdeelde ze in zeven kleine hoopjes: voor elke dag van de week één. „Natuurlijk had ik honger, maar ik wilde ook niet dood. Dus ik heb me goed beheerst en niet meer dan één hoopje per dag gegeten.”

Na een week was alles echt op. Dus klom hij stiekem langs de regenpijp naar beneden en liep de lege straat in. Daar klopte hij aan bij mensen uit zijn geboortedorp, die er een klein noedelrestaurantje runnen. „Het restaurant was officieel ook gesloten, maar ze lieten me toch door de achterdeur naar binnen”, vertelt hij. „Ik kreeg een kom verse, hete noedels: de lekkerste uit heel mijn leven.”

Een ander leven

Hij wil er niet te lang bij stilstaan. „Ik kom van het platteland, daar is het leven zwaar. Ik ben wel wat gewend”, zegt hij lachend. „En het leven gaat door.” Maar Xiong is jong. Ze wil een ander soort leven: rijker en vrijer.

Sinds het Twintigste Partijcongres van de CPC in oktober vorig jaar weet Xiong dat Xi Jinping misschien wel voor de rest van zijn leven aan de macht blijft. Ze heeft geen hoop meer dat er snel nog iets verandert. „Vroeger wist je dat een leider maximaal tien jaar regeerde. Tijdens die tien jaar was hij een soort keizer van China”, zegt ze. „Maar je wist ook: hij treedt straks weer af, dan kan alles in één klap anders zijn. Maar deze keizer blijft eindeloos.”

De meeste van haar klasgenoten vinden haar veel te negatief. Die hebben nog wel hoop op een betere toekomst in China. Dat vindt Xiong naïef. „Als je na corona nog steeds die hoop koestert, dan heb je gewoon geen geheugen.”

Nationaal Volkscongres Regeringsleiders officieel benoemd

Het Nationale Volkscongres en het Raadgevend Politieke Congres van het Chinese volk worden elk voorjaar in de Chinese hoofdstad Beijing gehouden. Ze staan bekend als de ‘twee sessies’. Het Raadgevend Congres begint dit jaar op 4 maart, het Volkscongres op 5 maart. Ze duren meestal zo’n twee weken, hoewel ze de voorgaande jaren door corona werden bekort. Het Volkscongres is veel belangrijker dan het Raadgevend Congres. Het fungeert als de Chinese variant op een parlement: het keurt wetten en besluiten goed die eerder door de Communistische Partij van China (CPC) zijn voorgekauwd. Het Raadgevend Congres heeft geen wetgevende macht, maar komt met voorstellen en plannen voor nieuwe wetgeving op politiek en maatschappelijk gebied. De bijeenkomst van het Volkscongres, waaraan 2.977 gedelegeerden uit het hele land deelnemen, is dit jaar extra belangrijk, want nu worden de nieuwe regeringsleiders voor de komende vijf jaar officieel benoemd. Wie dat worden, is al bepaald door de CPC. Zo blijft Xi Jinping ook de komende vijf jaar president, Li Qiang vervangt Li Keqiang als premier. Het Volkscongres stelt ook een jaarlijks groeicijfer vast voor de economie: een streefcijfer dat meestal wordt gehaald of zelfs overtroffen. Door corona was dat in 2022 niet het geval: de officiële groei van 3 procent bleef ver onder het streefcijfer van 5,5 procent. De verwachting is dat het groeicijfer deze keer rond de 5 procent wordt gesteld. Ook staat er een herverdeling van de macht tussen de Partij en de staat op het programma. Daarbij moet de staat waarschijnlijk opnieuw aan macht inboeten. Er kunnen bijvoorbeeld super-partijcomité’s komen die direct onder Xi Jinping vallen. Zo’n comité komt er mogelijk voor de financiële sector, om toezicht te houden op de Centrale Bank en op andere financiële toezichthouders. Het is de verwachting dat Xi vooral de financiële sector de komende periode wil hervormen.