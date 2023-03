Jeff Bezos, luxe jachten en een militair regime: de strijd om hout uit Myanmar

Miljardairs als Jeff Bezos en Steven Spielberg laten hun luxe superjachten het liefst in Nederland bouwen. Ze betalen honderden miljoenen euro’s voor de beste kwaliteit, waaronder een dek van Myanmarees teakhout. Officieel is het onmogelijk om dat hout legaal naar Nederland te krijgen, vertelt onderzoeksjournalist Karlijn Kuipers. Hoe kan het dat dit teakhout dan toch op de jachtschepen terechtkomt?

