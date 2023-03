Jazzmuzikant Wayne Shorter (89) overleden

De Amerikaanse saxofonist en componist Wayne Shorter is donderdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent laten weten aan internationale persbureaus en The New York Times. Shorter componeerde zeer bekende jazzstukken en was met zijn geluid bepalend voor het genre in de jaren 60. De muzikant trad bijna zestig jaar lang op in binnen- en buitenland, waaronder meermaals in Nederland.

Shorters carrière nam een vlucht op zijn 26ste, toen jazzdrummer Art Blakey hem vroeg voor zijn band Jazz Messengers. Later was Shorter acht jaar lang een van de muzikanten van Miles Davis’ kwintet. Hij schreef enkele bekende nummers voor de groep, zoals ‘E.S.P.’ en ‘Nefertiti’. Davis noemde hem de „ideeënpersoon” van de band, „de bedenker van veel van onze muzikale ideeën”. Naast de grote saxofonisten John Coltrane en Sonny Rollins was Shorter een bepalend geluid in de jaren 60, één dat in vergelijking wat zachter en dromeriger klonk.

In 2019 verslechterde zijn gezondheid, al heeft zijn agent niet bekendgemaakt waaraan de muzikant is overleden. Shorter overleed in een ziekenhuis in Los Angeles.