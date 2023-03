‘Een mijlpaal.” Zo omschreef het Outbreak Management Team vorige week het feit dat nu ook de laatste coronamaatregelen (testen bij klachten en isolatieadvies) zijn komen te vervallen. In Nederland is het virus aangeland in een ‘endemische fase’: Covid-19 is nog steeds aanwezig, maar vrijwel de hele bevolking heeft door vaccinatie of door geïnfecteerd te zijn geweest, immuniteit opgebouwd. Daardoor is de verspreiding van het virus voorspelbaar geworden.

Het merendeel van de Nederlanders zal opgelucht zijn, áls corona tenminste nog ergens in het achterhoofd speelde. Want sinds vorig jaar is de pandemie uit het nieuws verdreven door de oorlog in Oekraïne, de najaarsgolf van 2022 lijkt al weer heel ver weg.

De kern zit hem echter in de woorden ‘vrijwel de hele bevolking’ en ‘nog steeds aanwezig’. Het virus is níét weg. Ook in een endemische fase zijn er altijd kwetsbare mensen die een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden. Het gaat om honderdduizenden mensen met onder meer diabetes, hartkwalen, zware astma, kanker en immuunziekten.

Niet voor niets adviseerde het Maatschappelijk Impact Team, dat de sociale, maatschappelijke en economische impact van corona op de samenleving in kaart brengt, dat de overheid moet blijven hameren op solidariteit, en dat het gewoon moet zijn om met een loopneus, keelpijn of verkoudheid thuis te blijven.

Er is een tweede groep voor wie het weinig zal uitmaken dat corona nu endemisch is: diegenen die aan long covid lijden, ernstige langdurige coronaklachten. Zij kampen, soms al bijna drie jaar nadat ze besmet raakten met Covid-19, nog altijd met de gevolgen van die besmetting. Tientallen patiënten deelden vorig jaar zomer al in NRC hun indrukwekkende ervaringen. Hun leven speelt zich grotendeels af in bed of op de bank.

Ze hádden een betaalde baan. Nu zitten ze thuis, werken minder, of doen aangepast en eenvoudiger werk. Concentratieproblemen en vermoeidheid, duizeligheid en hartkloppingen, spierpijn en benauwdheid. De lijst klachten is lang, een oplossing is (nog) niet in zicht.

Drie op de vijf patiënten met langdurige coronaklachten zullen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, zei het UWV deze week op basis van de beoordelingen die het tot nu toe deed. De eerste 1.900 mensen meldden zich vorig jaar, maar er zullen er nog honderden bijkomen, verwacht de instantie. Bij patiëntenorganisatie C-support zijn ongeveer 20.000 mensen aangesloten, het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.

Sommigen zullen weer kunnen werken. Maar velen ook niet. Onder hen zorgpersoneel dat tijdens de eerste coronagolf, toen nog weinig bekend was en er te weinig mondkapjes en andere beschermingsmidddelen waren, ziek werd.

Het is teleurstellend dat het tot een kort geding moest komen, aangespannen door vakbonden FNV en CNV, om voor hen financiële compensatie af te dwingen. Werkgeversorganisaties wilden niet meewerken, en het kabinet is wel bereid tot een publieke regeling, maar alleen voor mensen die in de eerste vier maanden van 2020 „veelvuldig en intensief” zorg hebben verleend aan coronapatiënten. Een uitspraak volgt nog.

Niet alleen de mensen die aan het front streden, voor wie Nederland toén klapte, moeten we in oor en oog houden. Dat geldt ook voor alle longcovidpatiënten.