Het Uur met correspondent Afrika Koert Lindijer

In 1983 verhuisde NRC-correspondent Koert Lindijer naar Nairobi. Het werd zijn thuis. Pieter van der Wielen spreekt hem over 40 jaar correspondentschap in een continent dat verre van verloren is. Van de genocide in Rwanda, waar doden normaal werd, tot "stupide vragen als ‘hoe voelt u zich nou?’"

