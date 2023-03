Het ‘kleine broertje’ van Shani Davis is in alles snel

De Amerikaanse schaatsers hadden woensdag een rustdag ingelast, maar Jordan Stolz (18) wilde toch even het ijs op. Dus ging het van het hotel in de Noordoostpolder naar Thialf in Heerenveen, om het goede gevoel bij het schaatstalent vast te houden in aanloop naar de WK afstanden. Ook donderdag, toen hij nog niet in actie kwam, reed Stolz een paar rondjes.

Het is typerend voor Stolz, zegt zijn coach Bob Corby in de hotellobby. „Jordan is in niks anders geïnteresseerd dan in hard schaatsen. Hij is nu al zo goed en sterk en pikt alles zo snel op.” Stolz wordt door velen gezien als een schaatser die de komende jaren kan gaan domineren.

Maar zover is het nog niet. De WK afstanden vormen het sluitstuk van een lang seizoen, waarin Stolz bij momenten indruk maakte. Bij de eerste wereldbekerwedstrijden in Stavanger won hij met overmacht de 1.000 en 1.500 meter. Vorige maand won hij in Polen de 1.500 meter bij de afsluitende wereldbeker en eindigde hij als tweede op de 500 en 1.000 meter. Tussendoor zette hij wisselvallige resultaten neer. Volgens Corby vanwege de vele „piekmomenten” afgelopen seizoen: kwalificatiewedstrijden, wereldbekers, de Winterspelen van Beijing. „Het was een beetje te veel.”

Shorttracker

Wat goed is, komt snel. Dat geldt ook voor Stolz. Als zesjarige bindt hij op de vijver voor zijn ouderlijk huis ijshockeyschaatsen onder. Vader Dirk en moeder Jane, die een rendierboerderij bestieren, zijn even toegewijd aan de carrière van hun zoon als hijzelf. Om Jordan in de weekenden aan landelijke wedstrijden mee te kunnen laten doen, besluiten ze hem thuisonderwijs te geven. Stolz woont nog altijd op de boerderij. Zijn moeder brengt hem voor trainingen naar de schaatsbaan in Milwaukee, op zo’n drie kwartier rijden. Deze week zijn z’n ouders aanwezig in Heerenveen om hem aan te moedigen.

Corby, een goedlachse zeventiger die net als Stolz uit de Amerikaanse staat Wisconsin komt, herinnert zich het moment dat hij zijn pupil voor het eerst zag schaatsen als de dag van gisteren. Het was in 2017 en Stolz was een beloftevolle shorttracker. Bob Fenn, destijds de coach van olympisch- en wereldkampioen Shani Davis én van Stolz, had Corby meegenomen naar de baan in Milwaukee. Stolz sprong er toen al uit met zijn talent. „Bob zei grappend tegen me: op een dag word jij z’n coach”, zegt Corby. „Maar ik dacht: nee, jíj bent z’n coach”. Na het plotselinge overlijden van Fenn in 2017 liep het toch zoals voorspeld.

Eerst ontfermde Shani Davis, die in 2018 stopte met schaatsen, zich nog over Stolz. „Al lang voordat Bob overleed, had ik Jordan gezegd dat hij altijd op me kon rekenen”, vertelt Davis per e-mail. „Toen hij een beroep op me deed, ben ik Jordan fulltime gaan coachen.” De twee delen een achtergrond in het shorttrack en werkten een jaar samen, een jaar waarin ze schaafden aan Stolz techniek op de langebaan. Hij leerde van Davis onder meer hoe hij zijn kracht beter kon overbrengen op het ijs.

Stolz had besloten de overstap te maken van shorttrack naar het langebaanschaatsen, waar hij in trainingen al ervaring mee had opgedaan. „Ik was een behoorlijk goede shorttracker, maar werd in korte tijd een stuk langer,” zegt Stolz. „Bij het shorttrack rijd je dicht op anderen en moet je heel diep zitten. Mijn lichaamsbouw was daar minder geschikt voor.” Hij wijst op zijn fysieke gestalte: lange benen ten opzichte van zijn romp.

Nadat Davis in 2019 aan de slag was gegaan bij de Chinese schaatsbond, moest Stolz op zoek naar een nieuwe coach. Hij belde de gepensioneerde Corby op. „Zeg maar eens nee tegen een jongen van veertien”, zegt Corby, die in de jaren tachtig al werkte met de Amerikaanse schaatsploeg. Hij staat bekend om zijn ‘old school’-aanpak’: in de zomer veel trainingsomvang en in de winter veel wedstrijden. Ook de onervaren Stolz moest zware krachttrainingsprogramma’s draaien. Daarna ging het snel. Stolz werd vorig jaar de op twee na jongste Amerikaanse schaatser die deelnam aan de Olympische Spelen.

Techniek en explosiviteit

Dit seizoen waren niet de wereldbekerwedstrijden of de WK afstanden, maar de WK voor junioren het voornaamste doel voor Stolz. Hij veroverde afgelopen maand in het Duitse Inzell vijf gouden medailles. Naast de 500 meter, de 1.000 meter en de 1.500 won hij het allroundklassement en de teamsprint. Op de 5.000 meter en de massastart pakte hij brons. „Dat was natuurlijk goed voor m’n zelfvertrouwen”, zegt Stolz met een bescheiden lach.

Voor degenen die Stolz kennen, zijn diens prestaties geen verrassing „Zijn potentieel is oneindig”, aldus Shani Davis, die op afstand nog altijd betrokken is bij zijn „kleine broertje”. Wat Stolz volgens Corby zo bijzonder maakt, is de combinatie van techniek en explosiviteit voor de korte afstanden en inhoud voor de (middel)lange afstanden. „Hij kan in de bochten zo veel snelheid genereren. Daarnaast heeft hij een enorme wil om te leren en analytisch vermogen om zichzelf te verbeteren.”

Moeder Jane vertelde aan The New York Times dat ze vond dat haar zoon te veel op zijn iPad zat, tot ze ontdekte dat hij schaatsfilmpjes van zichzelf aan het bekijken was.

Corby deelt een anekdote die volgens hem typerend is voor Stolz. Bij een wedstrijd in Calgary, waar de baan minder breed is dan elders, zei Stolz dat hij minder snelheid kon maken in de bochten. „Hij realiseerde zich dat hij de bochten anders moest aansnijden om snelheid te kunnen maken op het rechte stuk. Verbaasd dat een jongen van achttien hier zelf mee kwam, zei ik tegen hem: ‘Ik had gewild dat ik dat had bedacht, dan hadden ze mij tot de meest briljante coach ter wereld uitgeroepen.’”

Allrounder of niet?

Stolz staat na het seizoen voor een belangrijke vraag. Gaat hij zich op de kortere afstanden toeleggen of wil hij zich als allrounder ontwikkelen, en dus ook tien kilometers gaan rijden. „Er zijn maar twee schaatsers geweest die het WK sprint en het WK allround hebben gewonnen: Eric Heiden én Shani Davis”, zegt Corby. „We moeten er samen nog eens voor gaan zitten, maar ik denk dat het wel interessant kan zijn.”

De coach heeft zich tot de Olympische Spelen van 2026 in Noord-Italië aan Stolz gecommitteerd. Voor de Amerikaan beginnen de WK op vrijdag met de 500 meter. In het weekend verschijnt hij aan de start op de 1.000 en 1.500 meter. Corby denkt dat Stolz in staat is de piek van de WK junioren door te trekken.

Zelf wil Stolz „gewoon goede races schaatsen. Hopelijk sta ik dan aan het eind met een medaille.”

3.000 meter Goud voor Wiklund Ragne Wiklund is de nieuwe wereldkampioene op de 3.000 meter. De 22-jarige Noorse was in Thialf met 3.56,86 sneller dan olympisch kampioene Irene Schouten (3.57,40) en de Tsjechische Martina Sablikova (3.58.25). Titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong (4.02,11) werd zevende. De derde Nederlandse, Joy Beune, eindigde met 3.59,18 net naast het podium. Schouten zetten in de vijfde rit als eerste een tijd neer en moest daarna toekijken of Wiklund aan haar tijd kon komen. De Noorse is al het hele seizoen sterk op de 3.000 meter en gaf pas op het einde van haar rit iets toe op Schouten. Maar haar marge was groot genoeg om als eerste Noorse wereldkampioen te worden op de 3.000 meter. Riklund won in 2021 WK-goud op de 1500 meter.