De indrukwekkendste foto’s van de maand

Mensen waden in de Renaico-rivier in Chili onder een oranjekleurige lucht, veroorzaakt door bosbranden. Er waren volgens persbureau Reuters 82 actieve brandhaarden in het Zuid-Amerikaanse land, die door het warme weer aangewakkerd werden. In een week tijd kwamen er 23 mensen om het leven bij de bosbranden. Volgens de autoriteiten in het land raakten 979 mensen gewond. Volgens Minister van Binnenlandse zaken Carolina Tohá brandde al evenveel land af als normaal in een heel jaar.

Foto Matias Delacroix / AP