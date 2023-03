CBS: inflatie loopt voor het eerst in maanden weer op

De inflatie is afgelopen februari gestegen in vergelijking met vorige maand. Dat blijkt donderdag uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst in maanden dat de inflatie niet afneemt. De inflatie in februari betrof 8,0 procent in vergelijking met vorig jaar. In januari daalde de inflatie nog tot 7,6 procent.

De energieprijzen dalen nog altijd, maar de kosten voor onder meer boodschappen blijven stijgen. In februari waren voedingsmiddelen 15,1 procent duurder dan in 2022. Ook de prijzen van industriële goederen en diensten namen vorige maand toe. In vergelijking met 2022 zijn industriële goederen 8,7 procent duurder geworden.

Volgens de Europese rekenmethode nam de inflatie ook toe. Deze methode, de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP), houdt geen rekening met de kosten van wonen. In januari betrof de inflatie volgens deze berekening nog 8,4 procent, in februari is het leven 8,9 procent duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder.

Correctie (2 maart 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de inflatie in de eurozone ook is toegenomen. Dat is nog niet bekend en is hierboven aangepast.

