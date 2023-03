Britse inlichtingendienst miste kans om zelfmoordaanslag te voorkomen bij concert Ariana Grande

De Britse inlichtingendienst MI5 heeft een „belangrijke kans” gemist om de zelfmoordaanslag tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester in 2017 mogelijk te voorkomen. Dat is de conclusie die een onderzoekscommissie donderdag heeft gepresenteerd, melden internationale persbureaus. Volgens de hoofdonderzoeker Sir John Saunders is niet bewezen dat de aanslag daadwerkelijk voorkomen had kunnen worden, maar wel dat bepaalde inlichtingen gemist zijn die tot acties hadden kunnen leiden.

Volgens de BBC spreekt Saunders van twee relevante inlichtingen die MI5 ontving in de maanden voor de aanslag. Uit het rapport wordt om veiligheidsredenen niet duidelijk om wat voor informatie het gaat. De eerste inlichting had gedeeld moeten worden met het terrorismebestrijdingsteam van de politie. Over de tweede inlichting had een MI5-agent dezelfde dag nog een rapport moeten schrijven, maar dat deed hij pas later. In twee eerdere onderzoeken beschreef Saunders al wat er fout ging bij de beveiliging van de concertzaal.

De aanslag bij de Manchester Arena was de dodelijkste in het Verenigd Koninkrijk sinds die in de Londense metro in 2005. Tweeëntwintig mensen kwamen om het leven en meer dan tweehonderd raakten gewond, nadat een 22-jarige Libische Brit een bom liet afgaan aan het eind van een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. De dader kwam om; zijn broer werd veroordeeld tot 55 jaar celstraf voor het bieden van hulp.

De terreuraanslag maakte veel emoties los in de Britse samenleving. Enkele weken na de aanslag organiseerde Ariana Grande een benefietconcert voor de slachtoffers en nabestaanden. In het Old Trafford stadion, vlakbij de Manchester Arena, zong ze samen met sterren als Miley Cyrus, Katy Perry en Justin Bieber voor 55.000 mensen. De opgehaalde 2,35 miljoen pond (nu ruim 2,6 miljoen euro) ging volgens het We Love Manchester-fonds naar de nabestaanden en overlevenden.