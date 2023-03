Dat Karim Adduchi van boeken houdt is een understatement. In zijn woonkamer staan de boeken letterlijk tot aan het plafond opgestapeld, in een opslag heeft hij nog een paar honderd boeken liggen. Elke dag leest hij. Als hij het druk heeft een tot anderhalf uur, op rustiger dagen gerust drie à vier uur, zeker sinds hij zijn smartphone heeft verruild voor een oude Nokia. Hij leest in cafés, thuis tijdens het koken en in de lente en zomer tijdens ‘book walks’ in het park. Hij heeft altijd drie of vier boeken bij zich, samengebonden met dikke elastieken, zodat hij voor elk moment en elke stemming iets bij zich heeft.

Adduchi, die in 2012 naar Amsterdam kwam om mode studeren aan de Gerrit Rietveld Academie, werd geboren in een klein, geïsoleerd dorp in Marokko. Hij had nog nooit een ander boek dan de Koran gezien tot het gezin op zijn vijfde naar Barcelona verhuisde. Daar ging hij voor het eerst naar school en werd hij verliefd op boeken. „Lezen maakt me gelukkig. Het is een geweldige manier om even te ontsnappen aan het dagelijks leven. Als ik naar mijn boeken kijk, voel ik me veilig. Wat er ook gebeurt, er is voor elke situatie wel een boek dat me kan helpen.”

Ook in Spanje waren boeken luxeproducten voor zijn familie. „Nu ik me boeken kan veroorloven, probeer ik alles te lezen wat er te lezen valt.” Hij koopt al zijn boeken in echte boekwinkels, nooit online, en meestal op reis. „In Barcelona weet ik precies waar alle tweedehands boekwinkels zitten.” Het is het enige waaraan hij graag geld uitgeeft. „Ik woon klein, ik koop nooit kleding en ik ga nooit uit.”

Van niemand heeft hij zoveel boeken als van de Libanese schrijver Kahlil Gibran: zo’n 150 exemplaren. Van Gibrans De Profeet (1923), zijn favoriete boek, heeft hij tientallen edities, in verschillende talen – Adduchi leest in het Engels, Spaans en Catalaans. Drie jaar geleden las hij het voor het eerst. „Het staat vol adviezen over alle aspecten van het leven: familie, geld, eten, tijd, schoonheid, álles. En die adviezen zijn mindblowing. Herkenbaar voor iedereen en tegelijkertijd heel poëtisch. Ik heb het al tig keer gelezen en het verveelt nooit.”

Ook van Rabindranath Tagore en Washington Irving verzamelt hij alle boeken. De rest van z’n collectie varieert van fictie tot non-fictie, van populair tot obscuur en beslaat alle tijdperken: van Seneca tot Alain de Botton, en van Herman Hesse tot Haruki Murakami. En dan heeft hij ook nog een Kindle voor de bestsellers die hij niet per se fysiek hoeft te hebben. „In het atelier dat ik tot voor kort huurde, lagen meer boeken dan stoffen.” Want boeken vormen ook vaak de inspiratiebron voor zijn ontwerpen. „Literatuur creëert een innerlijke wereld en brengt je in een bepaalde mindset waaruit ideeën voort kunnen komen.”