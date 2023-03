Wat mag een wetenschapper met Photoshop om een beeld ‘duidelijker’ te maken?

Wonden helen sneller met slakkenslijm. Dat schreef althans een interdisciplinair team van Egyptische wetenschappers, afkomstig van twee universiteiten in Alexandrië in mei 2022 in het vakblad Membranes.

Ze mengden nanovezels en nanozilverdeeltjes met het slijm van de pastaslak (Eobania vermiculata) en beproefden dat in verschillende samenstellingen op oppervlakkige wonden die experimenteel waren aangebracht bij ratten. Conclusie: het goedje versnelt de genezing en remt tegelijk de bacteriegroei.

Alles lijkt in orde totdat er september vorig jaar opeens een vraag verschijnt van een collega-wetenschapper op de wetenschappelijke discussie-website Pubpeer. Er is mogelijk iets mis met figuur 11B in het artikel.

Repeterende elementen

Een vraagsteller wil weten hoe de auteurs de repeterende elementen kunnen verklaren die in de microscopische dwarsdoorsnede van een wond in de rattenhuid lijken te zitten. Is er een hogere resolutie van het plaatje beschikbaar?

Het antwoord laat tot februari op zich wachten. Een anoniem iemand toont een foto waarvan figuur 11B kennelijk een uitsnede is. Dat moet van een van de auteurs afkomstig zijn. Hij of zij schrijft erbij: „De enige aanpassing die we deden was de wondrand wat duidelijker maken [...] Tien procent editing is acceptabel, omdat we niets hebben veranderd aan de belangrijke eigenschappen waar het hier om gaat, namelijk de schade aan de lederhuid en de opperhuid.”

Meteen volgt daarop een reactie: „De aanpassingen lijken mij behoorlijk substantieel. De hele wondoppervlakte is een Photoshop-compositie.”

Dan reageert een van de auteurs onder eigen naam: „Ten eerste”, schrijft microbioloog Bassma Elwakil, „er is geen Photoshop gebruikt om de lederhuid of opperhuid te verwijderen (dus om een wond te creëren met Photoshop). Ten tweede: we snappen uw bedenkingen, maar de lijn van het wondoppervlak is al aanwezig in de originele foto.”

Olie op het vuur

Het is olie op het vuur. „Misschien kunnen de auteurs uitleggen waar die ‘tien procent-regel’ vandaan komt”, vraagt iemand. Nadat Elwakil uitlegt dat een „internationale eindredacteur” dit heeft gezegd, haalt iemand er de publicatieregels van het betreffende tijdschrift erbij. Als er beeldmanipulatie wordt geconstateerd en bevestigd na publicatie, moet het artikel of gecorrigeerd of teruggetrokken worden, staat er.

Dan stapt er nog een auteur in, Basant Bakr van de afdeling zoölogie van de Alexandria University. „Als u een wetenschappelijke verklaring nodig heeft voor deze fotobewerking, dan is die hier”, valt ze Elwakil bij. „Dit artikel bevat meer dan dertig foto’s van histopathologisch werk dat is gedaan tijdens het onderzoek, waarop niets is aan te merken. De enige foto waarop commentaar is gekomen, betreft in feite niet het onderwerp van het experiment. Als die verwijderd zou worden zou dit de resultaten niet beïnvloeden.”

Het gekissebis op Pubpeer over het artikel duurt nog altijd voort. Dat er geknoeid is met figuur 11B is zonneklaar, maar wat zijn de consequenties? Het wachten is op Membranes.