Songfestival-videoclip werd gefilmd met nieuwe techniek uit Hollywood: ‘virtual production’

Deze woensdag werd ‘Burning Daylight’, het nummer waarmee Mia Nicolai en Dion Cooper Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Liverpool, bekendgemaakt. Inclusief videoclip, waarin het duo afzonderlijk van elkaar door verschillende ruimtes beweegt. Een moeilijk gesprek in een restaurant, een ruzie in de woonkamer. Ieder liggen ze op bed in hun eigen slaapkamer, om elkaar uiteindelijk te vinden op het podium in een bar. Je ziet wel íéts, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Als kijker moet je weten dat Mia en Dion nooit in al die ruimtes zijn geweest.

Regisseur van de videoclip is Gregory Samson, het productiehuis erachter Bruut Amsterdam, waarvan Deniz Alkac oprichter is. Toen Samson zijn idee voor de video presenteerde, werd meteen duidelijk: dit is alleen haalbaar met een Hollywood-budget, vertelt Alkac. „Gregory wilde twee parallelle werelden verbeelden. Zoals ‘The Upside Down’ in hitserie Stranger Things – je maakt hetzelfde mee, bent op dezelfde plek, maar kunt elkaar toch niet bereiken.” Op zes verschillende locaties filmen paste alleen niet echt bij het bedrag dat AVROTROS jaarlijks voor het songfestivalnummer reserveert.

Bovendien is de Nederlandse inzending traditiegetrouw geheim tot de officiële presentatie. Alkac: „Op verschillende locaties filmen bleek ook om die reden lastig, want maak maar eens een videoclip zonder harde muziek.” Zo kwam het team uiteindelijk uit bij ‘virtual production’, een nieuwe, uit Hollywood overgewaaide techniek die nog maar zelden in Nederland wordt gebruikt. Virtual production maakt het mogelijk maakt om filmlocaties volledig virtueel vorm te geven in een studio. Meer dan de helft van de scènes in de Star Wars-serie The Mandalorian is bijvoorbeeld op die manier gefilmd.

https://www.youtube.com/watch?v=UOf-oKDlO6A

Mooier effect

De techniek laat zich nog het best vergelijken met een green screen, met dat verschil dat het ‘scherm’ volledig bestaat uit led-schermen. Een hele grote televisie dus, van tweeëntwintig meter hoog en acht meter breed. Maar, benadrukt Alkac, de techniek is wezenlijk anders dan werken met een green screen. Alkac: „In het laatste geval vervang je achteraf, virtueel, de kleur groen voor een andere achtergrond. Dat heeft nadelen voor de acteur, die moet zich zien in te leven in een groene omgeving. Maar het heeft ook cinematografisch nadelen: scherptediepte vervalt. De achtergrond die later wordt toegevoegd is áltijd scherp.” Met virtual production wordt de achtergrond al tijdens het filmen op led-schermen getoond. De camera kan de achtergrond daarom als een echte achtergrond behandelen, inclusief perspectief. Bovendien is die achtergrond virtueel, waardoor de ruimte zich kan aanpassen naar het standpunt van de camera. En ook dat geeft een mooier effect.

Natuurlijk, ook deze techniek is duur, zegt Alkac. Maar binnen zijn bedrijf, dat voornamelijk commercials produceert, hoopt hij het in de toekomst vaker te zullen gebruiken. Alkac: „In de reclamewereld is het volstrekt normaal om in een poep en een scheet naar Kaapstad te vliegen. Als je zulke locaties voortaan virtueel kunt bereiken, is dat niet per se meer nodig.” Beter voor het klimaat, zegt Alkac, en soms ook voor het budget: voor de zes locaties in de videoclip bij ‘Burning Daylight’, had hij slechts twee draaidagen nodig. En dat scheelt zo een paar dagen mensen inhuren. Alkac: „De videoclip voor het Songfestival is internationaal een prestigedingetje. Daar wil je als maker binnen de grenzen van het budget zo groots mogelijk mee uitpakken – laten zien wat je kunt.”

Is virtual production een klimaatvriendelijke oplossing voor de filmindustrie? Dat kan. Maar in Hollywood lijkt de techniek vooralsnog hoofdzakelijk een alternatief voor een green screen. Zo werd Star Wars-serie Andor weer ‘gewoon’ in het Verenigd Koninkrijk gefilmd. De Schotse hooglanden bleken een perfecte locatie voor de planeet Aldhani – en dan reis je daar dus met z’n allen naartoe.