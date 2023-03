Politie registreerde vorig jaar meer aanrandingen en verkrachtingen dan ooit

In 2022 heeft de politie meer meldingen van aanranding en verkrachting gekregen dan ooit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van voorlopige cijfers van de politie. Van beide soorten zaken kwamen er bijna drieduizend binnen, terwijl andere seksuele misdrijven juist minder of even vaak worden gemeld.

Dat er meer aanrandingen en verkrachtingen werden gemeld, betekent niet dat de seksuele misdrijven ook daadwerkelijk vaker werden gepleegd, schrijft het CBS. Iets meer dan een op de tien slachtoffers meldt een seksueel delict, bleek uit een eerdere enquête, tegenover 37,5 procent bij alle soorten misdrijven.

Sinds begin vorig jaar is er in Nederland flink meer aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Boos, het YouTube-programma van Tim Hofman, kwam toen met onthullingen over een onveilige cultuur bij The Voice of Holland, en NRC berichtte kort daarna over de dickpics die toenmalig Ajax-bestuurder Marc Overmars aan vrouwelijke werknemers stuurde.

Meer onderzoek

Die aandacht kan ervoor hebben gezorgd dat meer mensen seksueel geweld bij de politie meldden, zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. „Een mogelijke aanwijzing daarvoor is dat 22 procent van de meldingen van verkrachting ging over voorgaande jaren. Dat kan erop wijzen dat mensen die daar eerder niet voor naar de politie durfden te stappen, dat nu wel doen.”

De politie deelt dat vermoeden, zei een woordvoerder eerder tegen NRC. Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media- en culturele sector, zag het aantal meldingen verachtvoudigen, en ook het Centrum Veilige Sport Nederland zag een forse toename.

Bloem benadrukt dat er weinig over bekend is. „We kunnen ook niet de conclusie trekken dat er alleen maar meer meldingen zijn omdat de meldingsbereidheid is gestegen.” Dit jaar komt er een nieuwe enquête die dat moet uitwijzen.

