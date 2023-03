Ook FBI denkt dat coronavirus is ontstaan in Chinees laboratorium

FBI-directeur Christopher Wray houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus uit een Chinees laboratorium afkomstig is. Dat heeft hij dinsdag gezegd tegen de Amerikaanse tv-zender Fox News. Volgens Wray heeft de Amerikaanse federale politiedienst al enige tijd geleden vastgesteld dat het virus is ontstaan door een laboratoriumincident in Wuhan. De FBI-directeur zegt niet te veel onderzoeksdetails te kunnen delen omdat deze geheim zijn.

Het is voor het eerst dat de FBI publiekelijk uitspraken doet over de kwestie, na eerdere aanwijzingen dat de dienst de omstreden ‘laboratoriumtheorie’ onderschrijft. De uitspraken van Wray volgen op de in de Wall Street Journal gepubliceerde conclusies uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie. Daarin staat dat het coronavirus „hoogstwaarschijnlijk” is ontstaan in een Chinees laboratorium door een „onbedoeld lek”. Het Witte Huis heeft dat rapport ook in handen, maar een woordvoerder laat weten dat de Amerikaanse regering nog geen conclusies wil trekken.

Wray zegt in het Fox-interview ook dat de Chinese regering pogingen van Amerikaans onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus „dwarsboomt”. Gevraagd naar een reactie op het artikel in de Wall Street Journal wijst het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken naar een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin staat de oorsprong van het virus beschreven als „natuurlijk ontstaan”. Vier Amerikaanse overheidsinstellingen gaan hierin mee.