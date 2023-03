Nederland met ode aan veerkracht naar Songfestival

Een ode aan veerkracht, aan „vallen en opstaan” - dat is het nummer ‘Burning Daylight’ dat Mia Nicolai (26) en Dion Cooper (28) in mei op het Eurovisie Songfestival in Liverpool zullen brengen. De Nederlandse inzending, die woensdagavond werd gepresenteerd, wil hoop bieden. De boodschap: een mens struikelt meer dan eens, we kunnen onze tijd verspillen („burning daylight”), maar het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. De ontlading komt via het meezingbare „goodbye old life”, dat stevig inzet op een zee van zwaaiende armen in de zaal.

Lees ook: Songfestival-videoclip werd gefilmd met nieuwe techniek uit Hollywood: ‘virtual production’

‘Burning Daylight’ is catchy emopop met potentie: makkelijk te onthouden, mee te voelen en mee te bléren – al na 45 seconden komt de eerste uithaal. Het draagt een voor de zangers ambivalent, persoonlijk verhaal, waarin zowel oude herinneringen als tegenslag zijn verwerkt. Het nummer ontvouwt zich van een donker begin naar een meer hoopvolle en optimistische toekomst met mooi mengende stemmen. Als Mia en Dion van hun zorgen wegrennen, echoot dat even lichtjes het nummer ‘Runnin’ van Beyoncé.

Een song als deze, een in emotie klimmend relaas, viel haast wel te verwachten toen bekend werd dat de zangers meedoen op voordracht van zanger Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar van het festival in 2019. Het toen winnende, weemoedige lied ‘Arcade’ kroop eveneens langzaam naar het licht. Gezamenlijk, met ook Laurence’s vriend en componist Jordan Garfield erbij, schreven zij ‘Burning Daylight’.

Publieksstemmen

Het duo Mia en Dion kende elkaar hiervoor nog helemaal niet en werkte los van elkaar aan een carrière in de muziek. Dion uit Wassenaar is singer-songwriter. Met zijn band verzorgde hij het voorprogramma in de tournee van Duncan Laurence. De Amsterdamse Mia Nicolai, haar moeder is Russisch, werkte het afgelopen jaar in Los Angeles aan haar eigen muziek.

De laatste jaren werden bekende artiesten als Anouk, Waylon met Ilse DeLange, Douwe Bob, Trijntje Oosterhuis en Jeangu Macrooy naar het festival uitgezonden. De aanvankelijk onbekende Duncan Laurence was een protegé van llse Delange. Vorig jaar vertegenwoordigde zangeres S10 Nederland, ze behaalde een elfde plaats.

Mia en Dion zullen optreden in de eerste halve finale op 9 mei. Nieuw dit jaar op de 67e editie van het Eurovisie Songfestival in Liverpool is dat alleen nog publieksstemmen zullen bepalen welke landen door gaan naar de finale op 13 mei. Daarin bepaalt de jury wel voor de helft mee wie de winnaar wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=UOf-oKDlO6A