Miljardenverlies maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is ‘puur boekhoudkundig’

Voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com was 2022 een jaar van „aanzienlijke vooruitgang”. Vanaf het begin van 2021 waarin de explosieve coronagroei stokte, de kosten opliepen en het geld wegstroomde, kon topman Jitse Groen sinds afgelopen zomer weer schermen met winst. Althans, operationele winst. Netto leed het Nederlandse concern het grootste verlies in zijn geschiedenis, bleek woensdag uit de jaarcijfers.

Tussen die twee zit een groot verschil, benadrukt Groen in een telefonische toelichting. Netto lijdt het bedrijf dat in Nederland begon als Thuisbezorgd.nl sterk onder afschrijvingen. Zo moest Just Eat Takeaway in het eerste halfjaar van 2022 al 3 miljard euro afboeken op de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub, die twee jaar eerder voor 6,4 miljard was gekocht.

In de laatste zes maanden volgde een nieuwe afschrijving, ditmaal op het Britse Just Eat. Sinds Groen zijn Takeaway.com met die maaltijdbezorger liet fuseren, is dat concern 1,5 miljard euro minder waard geworden. Dat is het gevolg van wat het afgelopen jaar op financiële markten gebeurde: doordat beleggers voorzichtiger werden, werden eigenlijk alle maaltijdbezorgers minder waard.

Het nettoverlies laat dus niet zien hoe het met Just Eat Takeaway gaat, maar vertelt vooral iets over „de omgeving”, aldus Groen. Over de economie, maar ook over de belegger. „Het is niet alsof wij nu opeens 6 miljard moeten betalen”, wil Groen maar zeggen. „Op onze operatie geeft dit geen invloed.”

Is het bedrag dan, indirect neergelegd door de aandeelhouder? De belegger die in dik twee jaar zo’n 80 procent van zijn inleg zag verdampen? Ook niet, vindt Groen. „Dit is een puur boekhoudkundig verlies. Er is helemaal níémand die hier 6 miljard heeft betaald.”

‘In de kern gezond’

De belangrijkste vraag om bij cijfers te stellen is volgens de topman of een bedrijf „in de kern gezond” is. „En dan is het antwoord hier ja: de winstgevendheid gaat op alle fronten omhoog.” Voor afdracht van belasting en eenmalige kosten hield het Nederlandse bezorgplatform 19 miljoen euro over. Dat was volledig te danken aan het laatste halfjaar: in de eerste zes maanden draaide Just Eat Takeaway nog een operationeel verlies van ruim 130 miljoen.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika is Just Eat Takeaway (5,6 miljard euro omzet, 15.900 werknemers) meer gaan verdienen: in Noord-Europa was het bedrijf al jarenlang winstgevend. Vooral over de prestaties van die laatste tak was de laatste tijd veel frustratie bij beleggers: door de forse verliezen en dalende aandelenkoersen vroegen zij zich vorig jaar steeds nadrukkelijker af of het geen tijd werd om snel weer afscheid te nemen van het verlieslijdende Grubhub.

Hoewel sommige grote aandeelhouders aanstuurden op een vertrek van de bedrijfstop – en de president-commissaris om die reden ook opstapte – heeft Groen naar eigen zeggen „geen bijzonder gevoel” bij 2022. „Voor ons is elk jaar wel druk. In het ene jaar zijn de oorzaken alleen anders dan in het andere. Maar het is niet alsof we uitzonderlijk hard moesten werken.”

Het was, benadrukt hij nog maar eens, niet Just Eat Takeaway waar iets veranderde. Dat probeert „al twintig jaar” een winstgevende etenbestelsite te bouwen, stelt Groen. De verandering zat wederom in de omgeving, de aandeelhouder. „Veel beleggers leken de laatste jaren nauwelijks meer geïnteresseerd in winst”, meent hij. Groei was belangrijker, zelfs al ging dat gepaard met forse verliezen. „Dat begint nu weer een beetje te veranderen.”