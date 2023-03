Just Eat Takeaway 5,7 miljard euro in het rood in 2022, aankoop Grubhub grote boosdoener

Maaltijdbezorger Just Eat Takeway draaide in 2022 in totaal 5,7 miljard euro verlies. Volgens het bedrijf, dat onder meer Thuisbezorgd.nl behelst, komt dat onder meer door macro-economische klappen en stijgende rentes. Daardoor is de aankoop van de Amerikaanse bezorgdienst Grubhub een gigantische kostenpost gebleken. Op die aankoop moest 3 miljard euro worden afgeschreven halverwege vorig jaar. Grubhub, dat in 2021 werd aangeschaft, staat al sinds begin 2022 weer te koop.

Met de daadwerkelijke bedrijfsvoering van Just Eat Takeaway gaat het overigens niet slecht, het aangepaste brutobedrijfsresultaat (ebitda) komt uit op 19 miljoen euro in het zwart. Het bedrijf maakt bekend dat het, na jaren ingezet te hebben op groei en acquisitie, zich wil richten op winst.

De bezorgsector in zijn geheel moet zich schikken naar een economie die niet langer gedefinieerd wordt door de investeringsdrang van corona, maar door de stijgende rentes en kosten door de oorlog in Oekraïne. Vorige maand werd al duidelijk dat er minder bestellingen geplaatst werden in het vierde kwartaal van 2022 dan een jaar eerder. Tijdens de coronapandemie beleefden maaltijdbezorgers gouden jaren, omdat horeca periodiek in veel landen gesloten was.

