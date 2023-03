‘Ik heb geen zin mijn erfenis aan mijn stiefdochter te geven’

Lees meer in NRC Magazine #16 Ik heb een probleem met een van mijn twee stiefdochters (40-plus). Het contact met haar was in het verleden langdurig verbroken. Naar mijn idee hebben daar drie mensen deel aan gehad. Zij, haar vader en ik. Bij het sterven van mijn man heb ik haar toch een kans gegeven om van haar vader afscheid te nemen. Ik heb toen het contact als prettig ervaren. Een jaar later irriteert haar gedrag me opnieuw. Zij bekritiseert mijn manier van rouwen op heel vervelende manier, een soort lompe bemoeizucht waar ik gespaard van wens te blijven. Mijn man en ik hebben afgesproken dat mijn erfdeel ook naar zijn kinderen gaat. Dat idee kwam oorspronkelijk van mij. Ik begin er steeds minder voor te voelen om haar te laten erven. Bij het laatste contact merkte ik dat zij al plannen maakt om de erfenis uit te geven. Eerlijk gezegd gun ik de erfenis meer aan een hulpverleningsinstelling of een goede vriendin. (Naam bekend bij de redactie)





Dat klinkt niet als een plezierige verhouding die u met uw stiefdochter heeft en misschien is het het beste om elkaar zoveel mogelijk met rust te laten. Dat is iets anders dan die erfeniskwestie. Het is niet helemaal duidelijk wat u bedoelt met ‘mijn erfdeel’, uw aandeel in de erfenis van uw man, dus dat wat hij u heeft nagelaten? En dat zou dan na uw dood aan zijn dochters toekomen? Voor zover daar dan nog wat van over is tenminste, u bent vrij om dat geld nu te besteden zoals u wilt. Wat het allemaal nogal ongelukkig maakt is dat de dochter op de hoogte lijkt te zijn van uw (voormalige) voornemen, waardoor een verandering hard aan zal komen. Dat zij al plannen maakt voor het uitgeven klinkt voorbarig en tactloos. Of zit het toch anders? Als u haar zuster wél zou laten erven, maakt dat het allemaal nog pijnlijker.

Marjoleine de Vos (65)





Het is pijnlijk en ongepast dat uw stiefdochter zich bemoeit met uw manier van rouwen. Dat staat ruimhartigheid en vrijgevigheid begrijpelijkerwijs in de weg. Maar zoals u zelf al zegt: u had zelf eerder ook deel aan het slechte contact. De kans is groot dat de irritatie wederzijds is. Uw stiefdochter ziet uw erfdeel vast ook liever naar giro 555 gaan. Wat het geheel bemoeilijkt, is dat de afspraak met uw man kennelijk niet in een testament is vastgelegd. Uw stiefdochters zijn dus afhankelijk van uw goedertierenheid. De vraag is of uw gevoel jegens uw stiefdochter ertoe doet. U hield van uw man, uw man hield van zijn dochters. Telt uw gekrenktheid zwaarder dan zijn wens? Tenslotte blijft maar één vraag over: wat voor mens wilt u zijn? Het antwoord op die vraag helpt u hopelijk bij een beslissing.

Martine Kamsma(48)



Een overlijden als moment om te verzoenen, u zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die zich eraan overgeeft. Maar als ik het goed begrijp is de onenigheid waardoor het contact voorheen verbroken was niet opgelost. Het was een kwestie van tijd dat het ongemak weer zou opspelen. Waarom mocht uw stiefdochter eigenlijk al rekenen op uw erfdeel? Klinkt als eenrichtingsverkeer. Me dunkt dat ze eerst haar gedrag aanpast, maar ook dat u uw bezwaren met haar bespreekt – er valt niets aan te passen als ze kennelijk niet doorheeft wat u dwars zit.Wellicht dat uw andere stiefdochter, als een soort buitenstaander, zou kunnen bemiddelen.

Lotfi El Hamidi (36)

