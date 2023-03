Hoe duizenden mensen door een fout van de overheid in armoede leven

Duizenden stellen leven in Nederland in armoede, door een fout van de overheid. Hierdoor moeten gezinnen met leefgeld van nog geen €50,- per week allerlei toeslagen terugbetalen, terwijl ze er juist recht op hebben. De overheid is zich bewust van de fout, maar doet niks, ziet redacteur Christiaan Pelgrim. Hoe kan dit?

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl