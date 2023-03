Hoe de banaan aan zijn succes ten onder gaat

Hij behoort tot de populairste fruitsoorten en ligt in iedere supermarkt, maar hoelang nog? De banaan wordt bedreigd door allerlei ziektes en dat is een probleem, omdat we in Europa en de VS allemaal klonen van dezelfde banaan eten. Het is niet de eerste keer dat we de banaan dreigen te verliezen. Kunnen we hem nog redden, en moeten we dat eigenlijk wel willen? Want de banaan blijkt ook symbool te staan voor alles wat er misgaat in de voedselproductie.

Presentatie: Gemma Venhuizen

Gasten: Martine Kamsma & Marcel aan de Brugh

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto: Getty Images

