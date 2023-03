Franse WK-legende Just Fontaine op 89-jarige leeftijd overleden

De Franse oud-voetballer Just Fontaine is in de nacht van dinsdag op woensdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan persbureau AFP. Fontaine speelde in de jaren vijftig en zestig voor OGC Nice en Stade Reims, en kwam 21 keer uit voor het nationale Franse team, waarvoor hij 30 keer scoorde. De aanvaller werd vooral beroemd vanwege de dertien doelpunten die hij maakte op het WK van 1958, nog altijd een recordaantal op één wereldkampioenschap.

Op dat WK in Zweden werd Frankrijk uiteindelijk derde. Fontaine kreeg nooit meer de kans om de wereldtitel alsnog binnen te slepen, want in 1962 liep hij op 28-jarige leeftijd een dubbele beenbreuk op waardoor hij zijn carrière vroegtijdig moest beëindigen. Fontaine zou enkele jaren WK-topscorer aller tijden blijven, totdat de Duitser Gerd Müller (14 goals) de eerste plaats van hem overnam. Inmiddels hebben ook de Duitser Miroslav Klose (16 goals) en de Braziliaan Ronaldo (15 goals) vaker gescoord op WK’s, maar zij hadden daar allen wel meerdere wereldtoernooien voor nodig.

Fontaine was, vijf jaar nadat hij door zijn blessure moest stoppen, kortstondig de bondscoach van Frankrijk. Later promoveerde hij met de huidige topclub Paris Saint-Germain naar het hoogste Franse niveau en van 1979 tot 1981 had hij de leiding over het Marokkaanse elftal. Dat was zijn laatste officiële klus als voetbaltrainer. Fontaine leefde vervolgens buiten de publiciteit. In 2014 verscheen hij tijdens het WK in Brazilië wel nog een keer voor een groot publiek, toen hij door toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini en Ronaldo nog eens werd geëerd voor zijn bijzondere prestatie in 1958.