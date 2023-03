‘Elektronica werkte niet’, zeggen Griekse spoorwegbeambten na dodelijke treinramp

Een treinramp bij Larissa, een stad in Midden-Griekenland, hemelsbreed ruim tweehonderd kilometer ten noordwesten van Athene, heeft dinsdag even voor middernacht aan zeker 36 mensen het leven gekost. Drie vragen over het ongeluk.

1 Wat is er gebeurd?

Op het spoor tussen hoofdstad Athene en Thessaloniki, de tweede stad van het land, botste een passagierstrein frontaal op een goederentrein. De twee treinen reden beide met hoge snelheid in tegengestelde richting op hetzelfde spoor. De passagierstrein, die naar het noorden reed, had ongeveer 350 mensen aan boord. Deze trein was op het spoor beland dat bestemd is voor treinen die naar het zuiden rijden.

Door de kracht van de botsing ontspoorden van beide treinen de voorste wagons. In zeker drie wagons van de passagierstrein brak er brand uit. Verscheidene passagiers werden door de ramen naar buiten geslingerd. „Wagon één en twee [van de passagierstrein] bestaan niet meer”, zei gouverneur Kostas Agorastos van de regio Thessalië op het Griekse tv-netwerk Skai.

Reddingsteams zijn de hele nacht bezig geweest met het zoeken naar overlevenden en het verzorgen van de vele tientallen gewonden. Onder de doden bevinden zich veel twintigers, zei directeur Apostolos Komnos van de afdeling intensive care in het Algemene Ziekenhuis van Larissa. Zes gewonden liggen op de intensive care.

2 Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. Maar voorzitter Kostas Genidounias van de Griekse machinistenvereniging zei op Ellinikí Radiofonía Tileórasi, de Griekse publieke omroep, dat de elektronische systemen die machinisten waarschuwen voor dreigende botsingen „al jaren” niet meer werken. Het lijkt er dus op dat de ramp het gevolg is van een menselijke fout.

Genidounias: „Niets werkt, alles gebeurt handmatig. We werken in de handmatige modus op het hele traject tussen Athene en Thessaloniki.” Noch de richtingaanwijzers, noch de verkeerslichten, noch de elektronische verkeerscontrole werken, benadrukte hij. Dat de twee treinen op hetzelfde spoor belandden, noemde Genidounias „het ondenkbare”.

3 Wat houdt die ‘handmatige modus’ in?

Normaal gesproken, als de elektronische systemen zouden werken, zou een passagierstrein dankzij bewakingen op afstand automatisch op het juiste spoor blijven. De handmatige modus, aldus Genidounias, houdt in dat de stationschef in Athene de trein groen licht geeft om naar het volgende station te gaan. Deze procedure wordt op ongeveer vijftien punten op de route van Athene naar Thessaloniki herhaald. De voorzitter van de machinistenvereniging benadrukte dat hij voortdurend bij de Griekse autoriteiten protesteert tegen het disfunctioneren van de elektronica.

Tegenover het Griekse tv-station Open TV noemde voorzitter Giannis Ditsas van de Panhelleense Federatie van Spoorwegarbeiders de veiligheidssystemen op het spoor „archaïsch”. De twee treinen hebben volgens hem tien tot twaalf minuten op hetzelfde spoor gereden. Normaal gesproken zou een elektronisch systeem dan allang de machinist hebben kunnen waarschuwen, aldus Ditsas.

Doordat de systemen aan boord van de trein niet werken, kan alleen de stationsschef nog elektronisch zien op welk spoor de treinen zich bevinden. Kennelijk heeft deze chef niet geconstateerd dat de passagierstrein op het verkeerde spoor beland was en is daarom de machinist niet gewaarschuwd.