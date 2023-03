Een heerlijk bakje koffie uit de wasmachine

Het is een toestelletje dat nu al negentig jaar in vrijwel ongewijzigde vorm geproduceerd wordt, en dat zijn gebruiker elke keer weer verrast door het ingenieuze principe: de moka express. Het wonderkannetje dat uit twee bijna gelijke, achtvormige aluminium gietstukken bestaat en heerlijke koffie zet. Het wordt in miljoenen huishoudens gebruikt en is in de verzameling van vele designmusea opgenomen.

Zeepwater

In 1933 verscheen de eerste moka express op de markt. Het was een product van Bialetti, een Italiaanse metaalgieterij. De ontwerper, Alfonso Bialetti, kwam op het idee door de wastobbe die zijn vrouw gebruikte. In die tobbe liep in het midden een buis omhoog, en als je de tobbe op het vuur zette, stroomde na verloop van tijd heet zeepwater uit de open bovenkant van de buis, zodat het wasgoed van bovenaf met sop werd besprenkeld. De moka express werkt eigenlijk net zo, alleen wordt het hete water onderweg door de gemalen koffie geduwd, van ónderaf dus.

Koffiezetten met de moka is gemakkelijk, maar er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Vul het onderste compartiment met de juiste hoeveelheid water – niet te veel, niet te weinig, het beste is: tot aan het veiligheidsventiel (te herkennen aan de moer op de buitenkant).

Zet het zeefje met gemalen koffie erin – de beste maling is: iets grover dan espresso, iets fijner dan snelfilter. Druk de koffie niet aan, schroef het bovenste gedeelte erop en zet het geheel op het vuur. Na een minuut of vijf hoor je een pruttelend geluid en heeft het bovenste compartiment zich gevuld met koffie. Zet nu meteen het vuur uit, anders gaat de koffie koken en kan de rubber ring smelten. Het toestel is nu een kannetje geworden waaruit je de koffie kunt schenken.

Strikt genomen is koffie uit de moka geen espressokoffie. In een espressomachine wordt heet water onder hoge druk (ongeveer 8 bar) met een pomp door de fijngemalen koffie geperst. De druk in de moka is veel lager: ongeveer 1,5 bar.

Ook is de moka geen percolator. De percolatorkan (te herkennen aan zijn deksel met glazen dop) lijkt meer op de wasmachine van Alfonso’s vrouw: heet water stroomt in een pijp naar boven, druipt op een zeefje met koffie en belandt weer in het onderste gedeelte. Daar vermengt de vloeistof zich met het hete water en het proces begint weer opnieuw. Het is een methode waar de meeste koffieliefhebbers niets van moeten hebben.

Nee, dan de moka. Het in elkaar schroeven van die twee achtkantige helften is een heel bevredigend ritueel en het gepruttel is al negentig jaar lang het sein dat het kannetje helemaal zelf een lekker bakje koffie heeft gezet.