Domweg gelukkig in de computerbuurt

Straatnamen fungeren geregeld als een virtueel museum van een bepaald tijdvak. Dat hoeft niet eens zo lang geleden te zijn geweest: in Amsterdam-Noord laat de computerbuurt zien hoe het er begin deze eeuw voorstond met onze informatietechnologie.

‘Al dat gecomputer, daar moeten we wat mee’, lijkt de straatnaamcommissie tussen 1998 en 2001 gedacht te hebben. De nieuwe namen golden destijds als moderne tegenhanger van de omliggende straten vernoemd naar de voormalige scheepsbouwindustrie in Noord. In 1998 en 2001 keurden het stadsdeel en de gemeenteraad de lijst namen goed, waardoor ten westen van de NDSM-werf de Internetstraat, Computerweg en Modemstraat konden verrijzen.

Opslagmedium

En ook de Disketteweg, die vanaf de Netwerkweg en Hardwareweg met een kronkel eindigt in de Toetsenbordweg. Lezers jonger dan dertig zullen dit vierkante opslagmedium vermoedelijk nooit in handen hebben gehad. Op de standaard floppydisk van 3,5 inch kon een royale 1,44 MB worden opgeslagen, genoeg voor meer dan duizend pagina’s aan documenten óf voor één kort liedje in beroerde MP3-kwaliteit. Met een knopje klikte je hem uit je personal computer.

Toch is het niet de meest obscure straatnaam van de wijk. Wie weet bijvoorbeeld nog wat een plotter is? Met dit gevaarte worden grote technische tekeningen ontworpen (‘geplot’) en afgedrukt. Verderop van de Plotterstraat ligt ook een ‘gewone’ Printerstraat.

Via de Outputweg kom je direct op de A28 uit

Ook de Amersfoortse wijk De Hoef kent wegen vernoemd naar de plotter, diskette en zelfs de lichtpen en programmeertalen Algol en Cobol. Via de Outputweg kom je direct op de A28 uit.

De Amsterdamse wijk kent een Binairstraat, al bestaan de huisnummers daar niet enkel uit enen en nullen. Binaire zaken komen er wel veel voor: er is een Analoog- en een Digitaalstraat, een Software- en een Hardwareweg. De buurt wordt doorkruist door de Tt. Vasumweg, vernoemd naar de in 1955 door prinses Beatrix gedoopte olietanker Vasum van Shell. Techniek uit wéér een ander tijdvak, dus.

Het buurtje geeft een mooi overzicht van de staat van de IT rond 2001, al zijn er een paar opvallende afwezigen. Hoewel internet en het modem al jaren aanwezig zijn, ontbreken de vernoemingen van de CD-ROM, DOS, desktop of computermuis. Wel is er een Back-Upstraat, waarin men spontaan de neiging krijgt de auto even in zijn achteruit te zetten.

Mocht de buurt ooit zelf een update krijgen, dan zou gedacht kunnen worden aan Laptopstraat, ChatGPT-dreef of Metaverseweg. Al is de aan de wijk grenzende Tweede Coentunnel misschien eerder toe aan een naamswijziging.