Doden en gewonden bij treinbotsing in noorden Griekenland

Bij een grote treinbotsing tussen twee treinen in het noorden van Griekenland zijn verschillende doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens lokale media zijn er zeker zestien mensen omgekomen bij het ongeluk, en zijn zeker 85 mensen gewond geraakt. Zeker 20 van hen is er ernstig aan toe.

Een vrachttrein en een passagierstrein botsten rond 23:00 uur lokale tijd op elkaar in de buurt van de stad Larissa, zo’n 300 kilometer ten noorden van hoofdstad Athene. Vervolgens brak er brand uit in zeker twee wagons. Zo’n 350 mensen zaten in de passagierstrein onderweg van Athene naar Thessaloniki. De oorzaak is nog niet bekend. Reddingsteams zijn aanwezig.