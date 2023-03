Voor het eerst had ik eens alle ingrediënten in huis, ook de nootmuskaat al was die niet versgemalen. Mijn foto is niet om over naar huis te schrijven, maar het gerecht wel. De lasagnevellen hadden beter kunnen worden gerangschikt. De tomatensaus viel te vloeibaar uit, omdat ik die moest pureren wegens dochter die moeite heeft met ’stukjes’, in soep, puree en wat niet al. Daarnaast had ik de saus laten pruttelen met het deksel op de pan, waardoor het vocht niet weg kon. De hoeveelheid nootmuskaat heb ik gegokt op een kleine theelepel. Volgende keer de spinazie misschien wat aanweziger (meer!) en dan hak ik hem ook fijner, zodat deze makkelijker te verdelen is. Ik had aan 250 gram lasagne net niet genoeg. Geen moeilijk recept, wel wat bewerkelijk voor op de maandagavond. It paid off: het kroost (13 en 16) was blij en mijn echtgenote nog meer. Romig, zachte smaakmengingen met net dat zweempje nootmuskaat. De lasagne ging schoon op. We dronken water en een eenvoudige, rode Negroamaro uit Puglia.

