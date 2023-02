Ik zit in de trein op weg naar Den Haag Centraal. Om mij heen zitten alleen maar mensen op hun telefoon, de meesten met oortjes in. Slechts een enkeling kijkt uit het raam of leest een boek. De trein stopt bij Den Haag HS. Ik kijk rechts uit het raam en zie op de gevel van het hoofdkantoor van T-Mobile in beangstigend grote letters: „WE WON’T STOP UNTIL EVERYONE IS CONNECTED.” Ik denk aan de enkeling en ik denk aan mezelf. Wat als wij niet connected willen zijn? Wat gaat T-Mobile dan met ons doen?

