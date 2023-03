ACM: tarieven drie grootste energiemaatschappijen niet onredelijk

De consumententarieven van de drie grootste energiemaatschappijen in Nederland – Eneco, Essent en Vattenfall – zijn niet onredelijk. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in een woensdag gepubliceerd onderzoek. De winst op de tarieven, tussen de 0 en 5 procent, is bij de drie maatschappijen niet hoger dan in eerdere jaren. Begin februari kondigde de ACM aan onderzoek te doen naar de tarieven van de drie bedrijven.

Dat energiemaatschappijen ondanks de gestegen gas- en energieprijzen niet meer winst maakten op de tarieven, heeft twee redenen. De organisaties moeten hogere inkoopkosten betalen voor gas en elektriciteit en ze zijn meer geld kwijt aan verzekeringen tegen risico’s op de „onstuimige energiemarkt”. Het gevoel bij consumenten dat ze te veel betalen, kan daarnaast komen doordat leveranciers gas en elektriciteit minimaal een maand van tevoren inkopen op de groothandelsmarkt. Wanneer de groothandelsprijzen dalen, merken consumenten pas minimaal een maand later dat ook zij minder hoeven te betalen.

De ACM ging voor het onderzoek langs bij de hoofdkantoren van Eneco, Essent en Vattenfall en keek daar „in de boeken en de systemen”. Experts onderzochten onder meer bedrijfsdocumenten over de inkoopstrategie en het vaststellen van de tarieven. De toezichthouder mocht geen onderzoek doen naar de hoogte van de prijzen op de internationale groothandelsmarkt. De ACM laat weten de komende maanden ook de tarieven van andere grote leveranciers te gaan onderzoeken.