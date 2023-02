Voorzitter Franse voetbalbond Le Graët treedt af na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, Noël Le Graët, heeft dinsdag zijn aftreden bekendgemaakt. Dat melden Franse media. Le Graët heeft nog geen reden voor zijn aftreden gegeven, maar sinds 11 januari van dit jaar bekleedde de 81-jarige zijn functie al niet meer, omdat hij tussen 2013 en 2017 seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond richting spelersagent Sonia Souid (37), zo onthulde zij een dag eerder. Vlak daarvoor maakte hij zich al immens impopulair door zijn beledigingen aan het adres van de voormalig Franse sterspeler Zinédine Zidane.

Le Graët zou Souid meermaals bij hem thuis hebben uitgenodigd en hebben gezegd dat als ze „hechter” waren, ze meer succes zou hebben. „Mijn directeur ziet me enkel als twee borsten en een kont”, aldus Souid. Op sociale media werd Le Graët de afgelopen tijd anoniem beschuldigd van nog meer grensoverschrijdend gedrag. Minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra riep Le Graët op zijn „verantwoordelijkheid te nemen” na de onthullingen. Eerder deze maand concludeerde een onderzoekscommissie dat zijn managementstijl en houding jegens vrouwen „onverenigbaar is met het uitvoeren van zijn taken”. Le Graët ontkent alle aantijgingen.

De omstreden 81-jarige werd de afgelopen tijd ook al bekritiseerd vanwege zijn bagatelliserende houding jegens racisme, en vanwege vermeende homofobie en seksisme. Hij riep onder meer op wedstrijden niet langer te staken als homofobe liederen worden gezongen. Ook zei hij dat racisme „niet of weinig bestaat” in het voetbal. Maar in de doorgaans weinig activistische voetbalwereld was een van de grootste klappen voor het tanende imago van Le Graët zijn minachtende en tactloze houding jegens Franse publiekslieveling en voetbalicoon Zinédine Zidane.

‘Zidane is Frankrijk’

In een interview met de Franse radiozender RMC zei Le Graët in januari dat hij zijn telefoon „niet eens zou opnemen” als de voormalig topvoetballer en Franse international Zidane hem zou bellen. Er zijn geruchten dat Zidane naar Brazilië zou vertrekken om daar bondscoach te worden, waarop Le Graët schertsend reageerde: „Dat kan me geen moer schelen, hij kan gaan waar hij wil.”

Vanuit de Franse voetbalwereld klonk direct protest tegen het wegzetten van Zidane, die doorgaans wordt gezien als een van de beste en belangrijkste Franse voetballers ooit, zo niet de allerbeste. De Franse vedette Kylian Mbappé twitterde dat Zidane Frankrijk is: „Je kunt niet zo respectloos zijn naar zo’n legende.” Le Graët noemde zijn controversiële opmerkingen over Zidane „onhandig”.

Sinds 2011 bekleedde Le Graët de hoogste bestuursfunctie in het Franse voetbal. Daarvoor was hij onder meer succesvol zakenman in zijn geboorteregio Bretagne, voorzitter van de voetbalclub En Avant de Guingamp en burgemeester van het dorp Guingamp namens de Socialistische Partij.