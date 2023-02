Vitesse mag stadion Gelredome vanaf 1 oktober niet meer gebruiken en moet vrezen voor proflicentie

De Arnhemse voetbalclub Vitesse mag na 1 oktober niet meer spelen in stadion Gelredome. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald in een kort geding dat door de club was aangespannen tegen de verhuurder en de eigenaar van het stadion. Vitesse wilde onder de voorwaarden van het huidige, in september 2023 aflopende huurcontract langer gebruikmaken van het stadion, totdat andere lopende rechtszaken tussen de club, stadioneigenaar Michael van de Kuit en de verhuurder zijn beslecht.

Door de uitspraak moet Vitesse vrezen voor de proflicentie voor het seizoen 2023/2024. De eredivisionist moet voor 1 maart 2023 bij de licentiecommissie Betaald Voetbal kunnen aantonen dat het voor het seizoen 2023-2024 over een stadion in Nederland beschikt. Het is niet duidelijk of Vitesse een alternatief stadion voorhanden heeft. De club laat in een verklaring weten „over de situatie met betrekking tot het stadiondossier” in contact te staan met de KNVB.

Vitesse zegde in september 2018 de huur op van het stadion per 1 oktober 2023. Dat gebeurde vlak nadat Van der Kuit het stadion had aangekocht. Met de actie hoopte Vitesse een verlaging van de jaarlijkse stadionhuur (nu 2 miljoen euro) af te kunnen dingen, omdat deze in de ogen van de club niet marktconform is. Van der Kuit was het hier niet mee eens. Momenteel lopen er twee bodemprocedures van de club tegen de stadioneigenaar en verhuurder Gelredome BV, die draaien om het door Vitesse geclaimde „eeuwigdurende speelrecht” in het stadion. Vitesse hoopt hiermee een redelijke huurprijs af te dwingen.

Omdat vanwege de deadline van de licentiecommissie haast was geboden bij de beslissing van de kortgedingrechter, is deze nog niet verder toegelicht. De rechtbank publiceert over twee weken de motivering achter het vonnis. Vitesse kan tegen de beslissing in beroep, maar neemt hierover pas een besluit nadat de motivering van de rechter duidelijk is geworden.