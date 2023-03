Verwarrend en saai drama, maar in de boksring komt alles goed

Het leven van topboksers draait om geduld. Slechts één tot drie keer per jaar vechten ze. De tijd tussen die momenten bestaat uit gedisciplineerd trainen en wachten. Het kijken van Creed III draait óók om geduld. Het grootste deel van de film zit je gedisciplineerd het uitspelen van voorspelbare jeugdtrauma’s uit die als bubbeltjesplastic om het hoogtepunt heen liggen: als Adonis Creed (Michael B. Jordan) de ring instapt. Het is het nog waard ook.

Het verhaal is voorspelbaar. Bokskampioen Adonis is gepensioneerd. Zijn leven draait nu om lief gebaren naar zijn dove dochter en rode wijn drinken met zijn echtgenote in zijn megahuis. Als kijker weet je vanaf het begin dat hij weer zal vechten, de vraag is alleen: hoe krijgen die scenaristen hem zover?

Adonis’ jeugdvriend Damian Anderson komt vrij na een lange gevangenisstraf. Hij heeft maar één wens: bokskampioen worden. Adonis besluit hem te helpen, maar zijn vriend is niet meer de Damian die de gevangenis in ging. Langzaam komen ze tegenover elkaar te staan.

https://www.youtube.com/watch?v=AHmCH7iB_IM

Dit conflict voelt te bedacht. In de eerste twee delen heeft de kijker nooit gehoord van de diepgaande vriendschap tussen Adonis en Damian, of van de traumatische mishandeling die ze meemaakten. Nu kan niemand nog ergens anders over nadenken. Het vergt ook bovenmenselijke suspension of disbelief om te geloven dat Damian na 18 jaar zonder professionele training, of überhaupt een voedzaam dieet, gewoon de beste bokser op aarde kan worden.

Sylvester Stallone wilde niet terugkeren als Rocky Balboa (in de Creed-serie de trainer van Adonis die altijd een verschrikkelijke hoed draagt). Heel erg is dat niet: het gemompel en gemok van een roodhoofdige Stallone kunnen we best missen. Het is wél gek dat er geen moeite gedaan wordt om Rocky uit het verhaal te schrijven. Hij is simpelweg verdwenen.

Het maakt Creed III een verwarrende en soms vermoeiende zit. En tóch. Als het boksen begint en Adonis neergaat met een klap waarvan het zweet van zijn rug springt, krijg je het heet voor het scherm. Dan denk je niet meer aan de verveling en de overdosis drama van zojuist. Slechts: ‘Sta op Adonis!’ Dat doet hij.

Sportdrama Creed III. Regie: Michael B. Jordan. Met: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris en Phylicia Rashad. Lengte: 116 min. ●●●●●

