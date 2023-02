Weten wanneer je moet stoppen, makkelijk is het niet. Stoppen als je nog in topvorm bent al helemaal. Toch houdt Quentin Tarantino al tijden vol dat hij na zijn volgende film nooit meer in de regisseursstoel zal zitten. En dat terwijl van kwaliteitsverlies in zijn werk nog geen sprake is: zijn meest recente film, Once Upon a Time… in Hollywood, staat in mijn persoonlijke Tarantino-lijstje bijna bovenaan. Tijdens een interview met CNN herhaalde hij zijn belofte een tijdje terug nog een keer. „Ik wil geen oude man worden die out of touch is”, vertelde hij. „Zo voel ik me nu al een beetje.” Veel haast met het afsluiten van zijn filmtijdperk heeft QT verder niet, voorlopig vermaakt hij zich met andere dingen: naar aanleiding van het uitkomen van de smakelijke essaybundel Cinema Speculation doet hij dit voorjaar een toertje door Europa. Hij zal onder meer in een uitverkocht Carré verhalen vertellen en een stuk uit zijn boek voordragen. Nou kan Tarantino waarschijnlijk de rest van zijn leven doen wat hij wil. Een luxepositie die vrijwel geen enkele film- of seriemaker heeft.

Geen tijdrekkerij en al helemaal geen spin-offs. Strik erom, niks meer aan doen

Ik moest aan Tarantino denken toen een andere maker vertelde over stoppen. Showrunner Jesse Armstrong gaat niet met pensioen, maar trekt wel de stekker uit zijn succesvolle dramaserie Succession. Niet omdat er niemand meer keek of omdat de recensies minder lovend werden. Integendeel.

Volgens Armstrong zit er simpelweg een houdbaarheidsdatum aan zijn serie rondom de opvolgingsstrijd binnen een machtige mediafamilie. Tijdens het ontwikkelen van het vierde seizoen, vanaf 27 maart te zien bij HBO Max, merkte hij dat het verhaal een natuurlijk eindpunt had bereikt. Armstrong werd niet onder druk gezet om de serie toch te verlengen. „HBO was zo aardig om te zeggen: het is jouw beslissing”, zegt hij daarover in The New Yorker. Geen tijdrekkerij en al helemaal geen spin-offs. Strik erom, niks meer aan doen.

Armstrong heeft misschien niet de totale vrijheid die Tarantino heeft, maar hij heeft wel programmabaas Casey Bloys achter zich. Kwaliteitsbewaking valt onder zijn takenpakket. HBO heeft een reputatie hoog te houden als ‘prestigeplatform’ en daarom kiest hij ervoor om Armstrongs plan te volgen, ook al lijkt het op zakelijk vlak slimmer om nog een paar jaar door te gaan. Best bijzonder, want mediareuzen melken hun succesnummers graag maximaal uit.

Neem Star Wars. Vorig jaar waren maar liefst drie verschillende live-action Star Wars-series te zien. Deze week verschijnt het derde seizoen van The Mandalorian, de serie die in 2019 tegelijk met Disney+ werd gelanceerd. De eerste reeks werd mede dankzij het knuffelbare figuurtje Grogu (Baby Yoda!) een hit en stond grotendeels op zichzelf. Helaas is de serie inmiddels gekoppeld aan meerdere spin-offs. Mandalorian-maker Jon Favreau moet bij het schrijven van het volgende seizoen rekening houden met gebeurtenissen in de series Ahsoka en Skeleton Crew. Deze aanpak zorgt ervoor dat titels van superheldenfabriek Marvel amper te volgen zijn. Hopelijk laat Favreau het niet zo ver komen en blijven de avonturen van Baby Yoda ook te volgen zonder huiswerk te doen. En nog belangrijker: hopelijk heeft hij een einde in zijn hoofd.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.