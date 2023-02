De ene VVD’er kan het beter dan de andere: sorry zeggen. Minister van Economische Zaken Micky Adriaansens had er twee weken geleden weinig zin in. Waar het om ging: ze had aan journalisten laten weten dat het kabinet tegen een wetsvoorsel is dat bedrijven verplicht om misstanden te melden waar ze in het buitenland mee te maken krijgen. Denk aan kinderarbeid, uitbuiting, vervuiling. Ze moeten er ook iets tegen doen. Het is een wetsvoorstel van de ChristenUnie, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Volt.

Alleen: het kabinet hééft daar nog helemaal geen standpunt over.

In de Tweede Kamer zei Adriaansens dat „we altijd wel heel veel excuses aanbieden”. „Maar goed”, zei ze tegen Barbara Kathmann van de PvdA, „als u er prijs op stelt, dan doe ik dat.”

Tweede Kamerlid van de VVD Peter de Groot boog zijn hoofd een beetje, vorige week woensdag in de grote debatzaal. Híj had tegen journalisten gezegd dat minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge „de achterstandswijken van de toekomst wil uitrollen over Nederland”, met een wet die gemeenten verplicht om van alle nieuwe huizen minstens 30 procent te bouwen voor sociale huur. Maar nu had De Groot spijt van zijn woorden. „Sorry”, zei hij tegen de mensen die hij had gekwetst.

Het is campagne, en dit is wat de VVD hiermee laat zien: de partij neemt het op voor bedrijven als Boskalis die niets moeten hebben van het ‘linkse’ wetsvoorstel en zal het Hugo de Jonge nog flink moeilijk gaan maken met zijn plannen voor sociale huur. Wie door het verkiezingsprogramma van 2021 nog dacht dat de VVD niet meer de partij wilde zijn voor de grote bedrijven en sociaal-economisch was opgeschoven naar het midden: dat is nu even helemaal anders. Edith Schippers, VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, zei in een interview dat de belastingen omlaag moeten.

Misschien werkt het, de VVD doet altijd grondig kiezersonderzoek. Of is het, zoals VVD’er Joost Nijhuis denkt, „veel te doorzichtig”? Nijhuis, oud-raadslid in Enschede, vindt al heel lang dat zijn partij de rechtse standpunten „verkwanselt”. Op het najaarscongres, voor een volle zaal, kreeg hij van fractievoorzitter Sophie Hermans een boekje dat de VVD had laten maken naar aanleiding van zíjn kritiek: met 296 ‘winstpunten’ die in twaalf jaar kabinetten-Rutte waren binnengehaald. Hij dacht toch dat het niets voorstelde? Nijhuis noemt het „satire”, maar onbelangrijk vindt de partijtop hem blijkbaar niet.

De VVD, zegt hij, probeert kiezers weg te halen bij JA21 en BBB, en wil PvdA en GroenLinks groot maken, door een ‘tweestrijd’. „D66 wil in de Eerste Kamer samenwerken met links en Rutte heeft zijn ziel verkocht, net als Faust. Aan Kaag.” Nijhuis zegt dat hij in Noord-Oost-Nederland veel VVD’ers kent die daarom strategisch gaan stemmen: op BBB of JA21. En hij zelf? „Ik neig er ook toe.” Of het BBB wordt of JA21 weet hij nog niet. „Ik twijfel.”

