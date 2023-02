‘Stikstofdoelen met huidige plannen niet haalbaar’

Het kabinet zal met de huidige plannen de stikstofdoelen voor 2030 niet halen. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag gepubliceerd rapport. Om deze doelen (fors minder stikstofuitstoot in 74 procent van de Natura 2000-gebieden) te halen, moeten er volgens het PBL „forse extra inspanningen” gedaan worden. Welke inspanningen dat zouden kunnen zijn, wordt niet duidelijk gemaakt.

Iedere twee jaar maakt het bureau een raming van de verwachte uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland. Aan de hand van de berekening kan gekeken worden of men beleidsdoelen rondom uitstoot gaat halen. Uit het rapport blijkt dat Nederland op koers ligt om Europees vastgestelde emissiedoelen voor 2030 te halen. Wat betreft de eigen kabinetsdoelen wordt het een moeilijker verhaal, schrijft het PBL.

Met name de doelen rondom de afbouw van de ammoniakuitstoot, die vooral de industrie en de landbouwsector treffen, zijn niet afdoende. Wel benadrukt het PBL dat het kabinet nog wacht op de gebiedsplannen die provincies aanleveren in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarin geven provincies aan wat zij doen om de uitstoot voor 2030 terug te dringen. Omdat het NPLG nog niet is gepresenteerd, kan het PBL die plannen ook niet meenemen in de raming. Wat betreft stikstofoxiden moeten vooral de zeescheepvaart en de binnenvaart meer doen om hun uitstoot te beperken, schrijft het PBL.

De uitstoot van stikstof en de kabinetsdoelen zijn een belangrijk thema bij de Provinciale Statenverkiezingen, met name in provincies met een grote landbouwsector. Daar moet het kabinet mogelijk overgaan tot dwangmaatregelen (zoals onteigenen van boeren), als de gestelde doelen dreigen niet gehaald te worden.

Eerder deze maand kondigde het kabinet aan zich dit jaar te richten op drieduizend agrarische en industriële bedrijven die hun uitstoot met 85 procent moeten verlagen. Zij worden gezien als ‘piekbelasters’ en moeten verduurzamen, verhuizen of helemaal stoppen. In het rapport van PBL worden deze bedrijven, en dan met name Tata Steel en raffinaderijen, ook genoemd als een obstakel bij het halen van de stikstofdoelen.