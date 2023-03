Spectaculaire kijk op een onderaards rijk, jammer van die bioboeren

De grond oogt hard en levenloos, daar vlakbij Utrecht. Onder bezielende inspiratie van ecoloog Marc van Will creëert een groep stedelingen hier, met behulp van compost, zaden en de juiste besproeiing, een klein aards paradijs dat volop groene gaven schenkt, dankzij de biodiverse bodem.

Van arme naar rijke ondergrond, dat is het verhaal dat de documentaire Onder het Maaiveld vertelt. Regisseur Mark Verkerk, die eerder De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad maakte, richt zich nu op de onderaardse, ongeziene wildernis. Pas recent wordt er door wetenschappers aandacht geschonken aan het duizelingwekkende netwerk van ragfijne schimmeldraden, microscopisch kleine diertjes en bacteriën die noodzakelijk zijn voor alle leven op aarde.

Onder het Maaiveld valt in twee delen uiteen, en dat is geen goed idee. Spectaculair gefilmd en voorzien van een schitterende soundscape zijn de ondergrondse beelden. Ze zijn van een hypnotiserende schoonheid: alles pulseert, beweegt, krioelt, wriemelt, wemelt. Met het blote oog is nauwelijks een fractie daarvan te zien, zo microscopisch klein. Vooral regenwormen vallen op, glanzende, sierlijke wezens die ingenieuze tunnels graven. Ook de wisselwerking tussen al het gedierte en planten is een fascinerend schouwspel op zich. De lichtgevende schimmeldraden (wetenschappelijk: het mycelium) lijken wel een sterrenstelsel.

https://www.youtube.com/watch?v=cPCG5_G0HYk

Maar wie weet uit angst dat uitsluitend de bodem de hoofdrol zou moeten vervullen, voegen de makers de tweede verhaallijn toe van het pionierend groepje tuiniers dat met blote handen in de grond wroet. Ze oogsten volop, bereiden overvloedige maaltijden, schenken champagne. Wetenschappers van onder meer Wageningen University & Research en Naturalis geven uitleg over de noodzaak van een gezonde bodem, maar ondanks de goede bedoelingen leidt dat toch af: de film had veel meer moeten laten zien van dat onderaardse rijk, want daar weten we nog steeds te weinig van.

Documentaire Onder het Maaiveld. Regie: Mark Verkerk. In 29 bioscopen. ●●●●●

