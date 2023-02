Protestleider ‘Pakittow’ vrijgelaten: ‘De strijd gaat gewoon door!’

Er klinkt gejuich en applaus als rond negen uur ’s avonds lokale tijd protestleider Stephano ‘Pakittow’ Biervliet (30) door de stalen deur van de Santo Boma-gevangenis in Wanica naar buiten loopt. Zijn moeder Joyce Paiman omhelst hem met tranen in de ogen en slaat de Surinaamse vlag om zijn schouders. Een groepje van zo’n twintig aanwezig familieleden en activisten zingt luidkeels het Surinaamse volkslied en roept vervolgens heel hard „Freedom!”

„Ik dank God, Allah, mijn familie en mijn advocaten”, zegt Biervliet even later met een groep journalisten om zich heen, terwijl op de achtergrond een groep bewakers toekijkt. „Zijn de prijzen al gedaald? Is de koers al gezakt? Is de benzineprijs al lager? Nee? Dan gaat de strijd gewoon door!” zegt hij vervolgens zelfverzekerd. Tien dagen lang zat de bekendste activist van Suriname vast nadat hij zich een dag na de volledig uit de hand gelopen demonstratie van 17 februari vrijwillig bij de politie meldde.

Tijdens deze demonstratie, waartoe Biervliet - die al jaren vreedzame demonstraties organiseert, ook tegen de regering van ex-president Bouterse - al dagenlang had opgeroepen, werd het parlement bestormd en vernield en trokken groepen de stad in en plunderden winkels en tankstations. Volgens Biervliet was het vreedzame protest, waar een paar duizend mensen op af kwamen, overmeesterd door een groep gewelddadige demonstranten. Zelf werd hij op zijn truck „overrompeld door gemaskerde en gewapende betogers” die de demonstratie met geweld overnamen en hem bedreigden, zo vertelde hij vlak voor zijn aanhouding op zijn Facebook-pagina.

Overgeplaatst naar Santo Boma

Maar volgens het OM was Biervliet zelf schuldig aan het verstoren van de openbare orde en medeplichtig aan geweldpleging, brandstichting en diefstal. Een poging van de rechter-commissaris om hem nog dertig dagen vast te houden werd in hoger beroep, aangespannen door Pakittow’s advocaten, afgewezen. „Ze wilden me zelfs aanklagen voor poging tot moord, terwijl ik altijd vreedzame protesten organiseer en ook goed ben opgevoed”, zegt hij fel.

„Ik denk het onderzoek nu vooral moet gaan over de rol van de politie en de veiligheidsdiensten. Waarom waren ze met zo weinig mensen op de been terwijl ze weten dat als ik een demonstratie organiseer er duizenden mensen op af komen?”, zegt Biervliet kritisch. „En waarom grepen ze zo laat in bij de plunderingen en waarom hebben ze daar geen militairen naar toe gestuurd? Zij hebben gefaald, niet wij!”

In eerste instantie zat hij in voorarrest bij een politiebureau in een wijk niet ver van zijn huis. Maar na een paar dagen werd hij plotseling overgebracht naar de Santo Boma-gevangenis, drie kwartier buiten Paramaribo. Deze gevangenis staat erom bekend dat er vooral zware criminelen worden opgesloten. Volgens zijn advocaten zat hij met zestien medegevangenen in een cel. Hoewel mensenrechtenorganisaties al jaren kritisch zijn over de omstandigheden in de Surinaamse gevangenissen viel het volgens Biervliet mee.

Vrij van aanklachten

„Ik ben prima behandeld, de omstandigheden waren de eerste dagen niet zo goed met veel mensen in een cel, maar er was geen ruimte omdat er zoveel mensen waren aangehouden. Uiteindelijk is daar verbetering in gekomen”, aldus de activist, strijdlustiger dan ooit. Aan stoppen met demonstreren denkt hij voorlopig niet. „Voor mij is het allemaal pas voorbij als Santokhi echt luistert naar de mensen in de wijken, in de getto’s waar ze nauwelijks te eten hebben”. Volgens Biervliet is hij nu helemaal vrij van alle aanklachten, en is duidelijk dat hij onschuldig is. Het is echter de vraag of het OM dat ook zo ziet en of hij toch nog deel is van het onderzoek naar de rellen van 17 februari.

Naast Biervliet zitten er nog een aantal betogers vast. De afgelopen dagen werd er ook druk uitgeoefend op andere activisten die niet zijn opgepakt, maar zich wel aan het beraden waren op nieuwe protesten. Zo moest Curtis Hofwijks, een activist die tijdens de regering Bouterse jarenlang in zijn eentje demonstreerde op het Onafhankelijkheidsplein, zich zondag bij de politie te melden. „Ik heb me vrijwillig gemeld”, zegt Hofwijks die met een grote Surinaamse vlag naar de gevangenis is gekomen om zijn medestrijder Biervliet een hart onder de riem te steken.

„Ze wilden weten wat we van plan zijn. En of er nog demonstraties worden georganiseerd. We zijn niet verplicht om een vergunning aan te vragen, dat is een deel van onze vrijheid voor demonstratierecht en dat heb ik ze ook duidelijk gemaakt”, aldus Hofwijks. Na omhelzingen van familieleden en medestanders trekt de moeder van Pakkitow hem mee naar de auto. „Ik ga eerst uitrusten en slapen, daarna ga ik verder met de strijd”, zegt de protestleider, en stapt in.