NS verkoopt Britse tak na twintig jaar: ‘Geen belang voor de Nederlandse reiziger’

De NS heeft zijn Britse dochteronderneming Abellio UK verkocht aan het management van het bedrijf. Dat bevestigt een woordvoerder van het spoorwegbedrijf na berichtgeving door persbureau ANP. De verkoop stond al langer op de agenda van de NS, maar is dankzij toestemming van Britse autoriteiten dinsdag definitief afgerond.

Sinds 2018 wil de NS dat al zijn activiteiten de Nederlandse reiziger iets opleveren. Dat „strategische belang” ontbrak bij Abellio UK, reden om het bedrijf voor 15 tot 25 miljoen pond (17,1 tot 28,5 miljoen euro) te verkopen. Wel heeft de NS flink aan de Britse tak verdiend: over de twintig jaar dat de NS in het VK actief was, leverde dat 100 tot 180 miljoen euro winst op, zegt de NS-woordvoerder. De omzet was vorig jaar bijna 2,5 miljard euro.

Toch was het afgelopen jaren „lastig opereren” in het buitenland, schrijft de NS in zijn meest recente jaarverslag. Een „relatief onstabiel politiek klimaat” en „ongunstige economische omstandigheden” zoals inflatie en nationale stakingen zorgden in het VK voor „uitdagingen”. De NS was sinds 2003 actief in het VK.

