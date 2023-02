Nigeriaanse oppositie roept op tot nieuwe verkiezingen

Drie oppositiepartijen in Nigeria roepen op tot nieuwe verkiezingen, wegens vermeende wijdverbreide fraude. Dat hebben de Peoples Democratic Party (PDP), de African Democratic Congress (ADC) en de Labour Party bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Nigeriaanse hoofdstad, Abuja. Ze zijn onder meer kritisch over de kiescommissie en de omgang met het elektronische stemsysteem.

Volgens de partijen zijn de resultaten van de stemming van dit weekend gemanipuleerd, waardoor de verkiezingen onbetrouwbaar zijn. „Ik eis dat deze schijnverkiezing wordt geannuleerd en we roepen Inec [de kiescommissie] op om nieuwe verkiezingen te houden binnen de door de verkiezingswet bepaalde periode”, zei Julius Abure, voorzitter van de Labour Party.

Ook waarnemers van de Europese Unie zijn kritisch. De commissie „miste efficiënte planning en transparantie tijdens kritieke stadia”, schrijven zij in een voorlopig rapport. Daarin staat ook dat sommige stembureaus laat opengingen en dat de stemprocedures niet altijd werden gevolgd. De waarnemers merkten op dat het uploaden van de resultaten met behulp van het elektronische systeem niet werkte, wat hun aanleiding geeft tot bezorgdheid. Ook zijn er op grote schaal beschuldigingen van het kopen van stemmen en waren er aanvallen op kiescommissiegebouwen.

De commissie erkent dat er grote technische problemen waren, waardoor het moeilijk was om de resultaten naar de server te uploaden. De Labour Party postte een video op Twitter dat hun partij in sommige kiesdisctricten niet eens op de stembiljetten stond. De kiescommissie reageerde tegenover de BBC dat de partij haar kandidaten niet voor deze districten had ingediend. Op sociale media werden berichten verspreid dat de commissie de partij opzettelijk had weggelaten.

Ook voormalig president Olusegun Obasanjo (PDP) riep maandag op alle stemmingen af te blazen „die niet door de geloofwaardigheids- en transparantietest komen”. De regering beschuldigde hem hierna van pogingen om „het verkiezingsproces te ondermijnen” en „aan te zetten tot geweld”.

In de zuidelijke, olierijke staat Rivers stopte een verantwoordelijke verkiezingsfunctionaris na vermeende doodsbedreigingen met het bekendmaken van de stemmen. De man, Charles Teddy Adias, zegt dat hij en zijn familie worden bedreigd door mensen die beweren dat hij de resultaten manipuleert. Hij ontkent dat.

Rivers wordt gezien als een bolwerk van oppositiepartij PDP. Adias weigert door te gaan met de telling totdat de kwestie is behandeld door de kiescommissie. In Nigeria moeten alle resultaten eerst op staatsniveau worden verzameld, voordat ze worden doorgegeven aan de hoofdstad voor de bekendmaking van een winnaar.

Voorlopige uitslag

Vanwege de vele problemen laat de verkiezingsuitslag langer op zich wachten. Bola Tinubu van de regeringspartij All Progressives Congress (APC) heeft dinsdag een sterke voorsprong, met 40 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositiekandidaat, Atiku Abubakar (PDP), staat op een tweede plek, met 30 procent, en Peter Obi van de Labour Party volgt, met 23 procent van de stemmen. Opvallend is wel dat Obi de winnaar werd in de grootste steden, Lagos en Abuja.

Dit zorgt voor verwarring over het verloop van de verkiezingen. In de grondwet staat dat de winnaar ten minste een kwart van de stemmen in twee derde van de staten en hoofdstad Abuja moet behalen. Anders volgt een tweede ronde. Juristen hanteren verschillende interpretaties van deze wet. Sommigen stellen dat de winnaar ook minimaal een kwart van de stemmen moet behalen in Abuja, anderen zeggen dat Abuja behoort tot de twee derde van de staten waarin dat kwart van die stemmen moet worden gehaald.

