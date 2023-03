Lesbische liefde, onbegrip en iets teveel subplots

NaDirty God (2019) is Silver Haze de tweede film die Sacha Polak maakte met Vicky Knight, die als kind ernstige brandwonden opliep. In het door Knights leven geïnspireerde Silver Haze speelt ze Franky, een verpleegster die vijftien jaar geleden het slachtoffer werd van een brand in haar vaders pub. Franky vermoedt opzet: de brand zou indertijd aangestoken zijn door de vrouw met wie haar vader een affaire had en met wie hij nu getrouwd is. Helaas ontbreekt juridisch steekhoudend bewijs voor haar vermoeden, waardoor Franky’s opgekropte woede nog steeds geen uitweg heeft gevonden; het blijft bij wraakfantasieën.

Silver Haze schetst haar leven op impressionistische wijze, waarbij sociaal realisme – armoede, psychische problemen en zeer foute vriendjes – afgewisseld wordt met dromerige scènes. Franky’s bestaan verandert als zij in het ziekenhuis waar ze werkt Florence ontmoet, een jonge vrouw die net een zelfmoordpoging deed. Franky („Ik val niet op vrouwen”) wordt verliefd op de (zelf)destructieve Florence. Dit leidt tot mooie momenten maar ook tot problemen. Zo reageert Franky’s broer ronduit vijandig: „dat is smerig, twee vrouwen”. En gedraagt de labiele Florence zich onvoorspelbaar. Het ene moment is ze lief tegen Franky – „je bent heel mooi” – het andere moment totaal onverantwoordelijk.

Als Polak het bij deze twee verhaallijnen had gehouden, de ontluikende lesbische liefde en Franky’s wraakgevoelens, was dat Silver Haze ten goede gekomen. Helaas voegt ze een aantal minder overtuigende subplotjes toe, waardoor haar film focus verliest en gaat meanderen.

Zo bekeert Franky’s zus (gespeeld door Knights echte zus) zich tot de islam, krijgt een nevenpersonage kanker en heeft Florence een broertje dat ergens op het autistisch spectrum zit: genoeg plotontwikkelingen voor een tv-serie. Het leidt af van de verder subtiel geschetste ontwikkeling van de gekwetste en gekwelde Franky naar een vrouw die leert om te gaan met haar gevoelens van woede en wraak.

https://www.youtube.com/watch?v=0pTuwF9Cf5A

Drama Silver Haze. Regie: Sacha Polak. Met: Vicky en Charlotte Knight, Esmé Creed-Miles, Angela Bruce. Lengte: 100 min. ●●●●●

