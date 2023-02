Jaren jagen op het noorderlicht, maar nu misten ze het

Wat tot voor kort de hobby van enkelen was, leidde de afgelopen dagen tot diverse oploopjes aan de Nederlandse kust. Ook voor noorderlichtjager Toine Westen (42) uit Leiden waren het drukke dagen. Op één dag kreeg noorderlichtjagers.nl, de site van Westen, haar man en een jeugdvriend, drieduizend nieuwe aanmeldingen te verwerken van Nederlanders die een ‘alert’ willen ontvangen als het noorderlicht weer te zien zou zijn.

Haar fascinatie met het noorderlicht komt al uit haar tijd bij de Jeugdsterrenwacht, maar sinds een „spirituele ervaring” in 2012 zette „Vrouwe Aurora” haar leven op zijn kop.

Ineens was het daar, in Finland, een groene gloed die door de lucht trok en het hele meer voor haar verlichtte. Pas toen ze de foto’s bekeek, zag ze wat ze had eigenlijk vastgelegd: er had een vos over de rotsen voor haar gelopen.

Het noorderlicht boven het Inari meer, Finland. Een vos staat op de rotsen, zijn reflectie is zichtbaar in het water. Foto Toine Westen

In oude mythes wordt het noorderlicht wel vergeleken met een vos die met zijn staart door het luchtruim wappert. En nu ontmoette de mythe de werkelijkheid. „De eenheid die je dan ervaart met de natuur, die laat zich eigenlijk niet vastleggen.”

Na deze avond besloot ze haar baan als dna-expert bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op te zeggen en zich toe te leggen op natuurfotografie. Bovendien stuurt ze via haar website ‘alerts’ uit zodra het noorderlicht in Nederland te zien is. Let wel, te zien voor het oog van de camera, want met het blote oog het noorderlicht aanschouwen? Dat gebeurt nagenoeg nooit.

Overspoeld door foto's

En nu was het ineens toch zo ver, afgelopen zondagnacht. „Maar we zaten net in een huisje op de Veluwe”, vertelt ze. Ze stuurden wel een alert uit, maar misten het fenomeen zelf. „We hebben toch geen echte camera bij ons, dachten we.”

De dag erna werd duidelijk wat Westen en haar man hadden gemist. „We werden overspoeld door foto’s uit het hele land, hadden de NOS op de stoep.” Wel tragisch ja, lacht Westen bij de gedachte dat ’s lands meest fanatieke noorderlichtjagers het noorderlicht boven Nederland misliepen. Maar dat het natuurfenomeen zó goed te zien zou zijn, had zelfs het KNMI niet verwacht.

Hoe weet ze of de vloed aan foto’s op sociale media allemaal echt zijn? De kleuren en vormen verschillen nogal. „De waarheid bestaat niet in de fotografie”, zegt Westen filosofisch. Doordat op nieuwere smartphones een langere sluitertijd mogelijk is, en nabewerking, kunnen steeds meer mensen een foto van het noorderlicht maken.

Of de Nederlandse hype rond het noorderlicht tot meer geïnteresseerden leidt die naar Noorwegen en IJsland gaan reizen om het noorderlicht van dááruit vast te leggen, kan ze nog niet zeggen. Ze weet ook niet of ze daarop moet hopen. „Het aanschouwen van deze natuur maakt dat je er beter voor wil zorgen. Maar daarvoor moet je eerst in een vliegtuig stappen. Daar worstel ik wel mee.”

De komende jaren neemt de kans op zonnestormen toe, vertelt ze. Het fenomeen zal dan ook zeker vaker vanuit Nederland te zien zijn. „Er komt wel weer een nieuwe kans, ook voor ons.”